Japanse vrouwen boos vanwege bril-verbod op werk

Een programma op de Japanse televisie heeft veel stof doen opwaaien onder vrouwen in het land. In de uitzending was te zien dat sommige bedrijven hun vrouwelijke werknemers verbieden om een bril te dragen. Veel vrouwen zijn boos en uiten hun woede op sociale media, onder meer met de hashtag #brillenzijnverboden.



Een vrouw op Twitter, die zichzelf Wine Kimono noemt en in een restaurant werkt, vertelt dat haar baas herhaaldelijk heeft gezegd dat ze geen bril mag dragen. Het zou onbeleefd overkomen op gasten en bovendien niet passen bij de kimono die ze draagt op haar werk. Haar tweet is al bijna 13.000 keer gedeeld.



Kanae Doi, de directeur van de Japanse tak van Human Rights Watch, heeft ook gereageerd op de commotie. "Als er regels zijn die vrouwen verbieden om een bril te dragen, is dat vrouwendiscriminatie", zegt ze. Op Twitter schrijven vrouwen dat de regels achterhaald zijn; sommige vrouwen noemen het zelfs "idioot".



Het is niet de eerste keer dat er commotie is in Japan over wat vrouwen wel of niet mogen dragen. Lange tijd werden ze gedwongen om hakken te dragen op hun werk. Dit jaar startte een bekende actrice een campagne onder de noemer #KuToo om daar verandering in te brengen. Een petitie werd door ruim 21.000 mensen getekend.



Als reactie op de petitie zei een minister dat kledingvoorschriften "noodzakelijk en passend" zijn binnen bedrijven. Japan staat bekend om de grote genderkloof en loopt volgens het World Economic Forum (WEF) ver achter op andere ontwikkelde landen.

Reacties

Daar zijn ze écht helemaal van de wc-bril gerukt!

heeft gezegd dat ze geen bril mag dragen. Het zou onbeleefd overkomen op gasten en bovendien niet passen bij de kimono die ze draagt op haar werk.



Dan maar zonder bril. En overal tegenaan botsen en borden scheef neerzetten en soep morsen over de klanten heen. Ja, dát is beleefd!



Ja, dat het niet bij de kimono zou passen.... jammer dan.

Dan maar zonder bril. En overal tegenaan botsen en borden scheef neerzetten en soep morsen over de klanten heen. Ja, dát is beleefd!

Ja, dat het niet bij de kimono zou passen.... jammer dan.

We leven niet meer in de achttiende eeuw hoor!

Het zou onbeleefd overkomen op gasten En zo'n opvatting is ronduit onbeschoft naar alle andere mensen.

Flauwekul dat de klant het niet wil zien, deze komt en gaat zij blijft achter dus wat maken die paar minuten bediening uit met bril? Het is ronduit onbeschoft van deze bazen om dit te eisen.



Als ik in zo'n bedrijf werkte zou ik een lekker opzichtig touwtje om mijn nek hangen voor mijn bril en dan steeds mijn bril oppakken om te kijken of ik het wel goed gedaan had, neemt veel tijd in en staat vele malen gekker tegenover de klant. Zal dan wel ontslagen worden denk ik. Ik vind het niet kunnen dat er zo gesold wordt met de gezondheid van vrouwelijke medewerkers. Hoofdpijn in ieder geval want het is niet voor niets een correctie voor de ogen.Flauwekul dat de klant het niet wil zien, deze komt en gaat zij blijft achter dus wat maken die paar minuten bediening uit met bril? Het is ronduit onbeschoft van deze bazen om dit te eisen.Als ik in zo'n bedrijf werkte zou ik een lekker opzichtig touwtje om mijn nek hangen voor mijn bril en dan steeds mijn bril oppakken om te kijken of ik het wel goed gedaan had, neemt veel tijd in en staat vele malen gekker tegenover de klant.Zal dan wel ontslagen worden denk ik.

Zal dan wel ontslagen worden denk ik.



Sneller dan je "Harakiri" kan zeggen Sneller dan je "Harakiri" kan zeggen

hoofdpijn is mijn ergste nog niet. met -8 aan beide ogen zie ik vanaf 3 cm vanaf mijn ogen niet scherm meer.

Al blijft het natuurlijk een vreemde zaak om brillen te verbieden, zelfs los van de man/vrouw verschillen. We leven inderdaad niet meer in de achttiende eeuw, daarom zijn er ook lenzen en kan je ook zonder bril nergens tegenaan lopen
Al blijft het natuurlijk een vreemde zaak om brillen te verbieden, zelfs los van de man/vrouw verschillen.

@DrZiggy : Natuurlijk kan dat. Maar het dragen van lenzen is een persoonlijke keuze en mag die daarom nooit opgelegd worden door een werkgever.

Rare jongens die Japannertjes.

