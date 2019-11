Overlast door bomen die naar poep stinken

In Valkenswaard ruikt het in sommige straten heel erg naar poep. En dat komt allemaal door de vruchten van de gingko biloba-boom.



Bewoners ruimen de zaden op, maar de stank blijft behoorlijk hangen:

Je stopt het in de kliko en de stank wordt echt afgrijselijk.



Net als bij mensen heeft de gingko biloba een mannetjes- en vrouwtjesversie. Alleen de vruchten van de vrouwelijke versie verspreiden de vieze poepgeur. Wereldwijd worden daarom vooral mannetjesbomen geplant. Maar in Valkenswaard is dat fout gegaan.



Buurtbewoners eisen dat de bomen gekapt worden, maar de gemeente ziet dat niet zitten. Wel hebben ze aangeboden om vaker met de straatveger langs te komen. Die kan dan zoveel mogelijk stinkende vruchten opvegen.

Reacties

10-11-2019 20:40:44 Khitchakut

"..Net als bij mensen heeft de gingko biloba een mannetjes- en vrouwtjesversie. Alleen de vruchten van de vrouwelijke versie verspreiden de vieze poepgeur..."



't Is ook overal en altijd hetzelfde.. _ 't Is ook overal en altijd hetzelfde..

10-11-2019 21:00:07 Lennox

? (Net als wij allemaal trouwens). @Khitchakut : Je realiseert je toch wel dat je zelf ook de vrucht van een vrouwelijke versie bent? (Net als wij allemaal trouwens).

10-11-2019 21:09:11 sleeper

@Khitchakut : Ik denk dat in vergelijking met de Durianvruchten deze gingko biloba vruchten als luchtverfrissers ruiken.

10-11-2019 22:47:07 Khitchakut





: Daar kon je best weleens gelijk in hebben! Zeker als ze overrijp zijn stinken die rotzakken vreselijk! @Lennox : Maar ik ben wel een mannelijke vrucht, en je hebt kunnen lezen dat die minder stinken dan vrouwelijke vruchten @sleeper : Daar kon je best weleens gelijk in hebben! Zeker als ze overrijp zijn stinken die rotzakken vreselijk!

10-11-2019 23:04:33 HoLaHu

Wedden dat er niemand van de gemeenteraad in zo'n stinkstraat woont?

10-11-2019 23:37:34 HoLaHu

@Mamsie : Zeker geen rijke stinkerds! Want in dat geval hadden die bomen wel om gegaan...Net zo goed als er iemand van de gemeenteraad gewoond zou hebben. Want dan kan het in een keer wél! Hier heeft het natuurlijk vrij uitgebreid in de krant gestaan. De vruchten vallen nu bij bosjes en dat brengt echt veel overlast mee. Als je die dingen onder je schoenen krijgt, en dat gebeurt natuurlijk zeer regelmatig, dan breng je de strontgeur mee het huis binnen. Het schijnt echt gemeen te stinken, alsof je in een verse hondendrol gestapt bent. Als je de rotzooi opveegt en in de kliko doet, is de stank pas echt gigantisch. De gemeente heeft de fout gemaakt om er vrouwelijke bomen te planten, de gemeente is verantwoordelijk voor de overlast en dus moet gemeente dat oplossen. En een paar keer meer de veegwagen laten komen zet geen zoden aan de dijk.

