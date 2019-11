ING begint in Nederland met pratende geldautomaten

Mensen die niet goed kunnen lezen of visueel beperkt zijn, kunnen in Nederland voortaan gebruikmaken van pratende geldautomaten. Vooralsnog kan dat in

10-11-2019 12:09:33 Mamsie

Laatste edit 10-11-2019 12:10 En wat zeggen die automaten tegen mensen met saldotekort? Ik hoop dat ze dan wél vriendelijk en beleefd blijven!

10-11-2019 12:29:15 Emmo

Ik vraag me af of je ook wat terug kunt zeggen. Anders blijft 't zeuren voor mensen met een gezichtsbeperking.

10-11-2019 12:53:31 sleeper

Ik vind het rijkelijk laat eigenlijk dat ze daar nu pas mee komen.

10-11-2019 15:46:48 Ronnymij

sta je straks met een rij mensen achter je, en dan hoor je: "uw saldo is tienduizend euro !! ". Lekker veilig Ik vind een pratende kapper al vervelend. Het heeft mij jaren gekost om er eentje te vinden die z n mond houdt en gewoon relaxed mijn haar knipt.sta je straks met een rij mensen achter je, en dan hoor je: "uw saldo is tienduizend euro !! ". Lekker veilig

