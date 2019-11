10-11-2019 14:20:31

Beiden partijen zijn in deze fout geweest. Die moeder had echt niet naar Facebook hoeven rennen. Ze had het probleem ook eerst gewoon bij de manager voor kunnen leggen en het via daar op kunnen lossen.De ober was echter ook fout. Ongeacht of je opmerking nou terecht is of niet, als werknemer ben je representatief voor het bedrijf waar je werkt. Je houd je persoonlijke meningen voor je richting klanten.Ik ben zelf een diabetes patiënt zoals sommigen hier wel weten. Nog niet zo lang geleden was mijn bloedsuiker flink te laag en had ik niet voldoende suiker bij de hand om het op te lossen.Ik liep toen ook bij een fastfood keten binnen en sprak daar een medewerkster aan met de vraag om cola gezien de situatie. Het was er nogal druk waardoor ik niet eerst een kwartier in de rij kon gaan staan.Die dame weigerde mij te helpen ondanks dat er een noodsituatie was en ik gewoon netjes aangaf ervoor te zullen betalen. Ik moest maar gewoon in de rij gaan staan.Kortom, ik had met dit verhaal ook met ruim gemak op Facebook kunnen springen en die zaak een oor van hier tot ginder aan kunnen naaien. Maar ik heb achteraf gewoon eventjes een email gestuurd met het voorval. Netjes excuses gekregen en dat de medewerkers opnieuw training zullen krijgen over wat te doen bij nood situaties. Probleem opgelost, geen man over boord