Dief steelt auto en ontdekt even later dat er baby in zit

Een dief heeft in Tsjechiƫ een auto gestolen waar een baby van zes maanden in zat. De dief ontdekte het kindje pas kilometer verderop. Hij liet het

Reacties

09-11-2019

Quote:

Het voertuig is later beschadigd teruggevonden.



Maar het kind is ongedeerd terug. Dat is veruit het belangrijkste! Maar het kind is ongedeerd terug. Dat is veruit het belangrijkste!

