Boeren zetten varkens in als akkerbewerker

Vanaf de N381 kun je ze momenteel op een stuk land naast de weg zien wroeten. Een groep varkens is daar bezig een akker om te ploegen.



Van die akker zijn in oktober aardappels gehaald. Maar in de grond blijven er resten van de aardappelplant achter. Dit noemt men aardappelopslag. Die is nadelig voor de oogst van volgend jaar.



"De varkens zijn voor ons een uitkomst", zegt boerin Hennie Peeks. Zij huurt de varkens van varkensboer Willem Hempen van Akkervarkens uit Valthermond.



De knorrende onkruidwieders maken in tien weken het hele perceel schoon. "Ze hebben een sterke neus. Daarmee ruikt het varken de aardappel en dan eet hij hem op", zegt Hempen.



Het alternatief zou zijn om de aardappelresten met de hand weg te halen. Of om te spuiten met glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup.



De familie Peeks wil volgend jaar op de akker iets anders poten. Als de rooiresten niet weggehaald worden, komen de aardappels op deze akker volgend jaar gewoon weer op. "Zeker als het geen strenge winter is, kan dat gebeuren". zegt Peeks.



Ze is erg tevreden over de knorrende onkruidwieders. "De resultaten zijn goed. Ze weten precies waar de lekkerste aardappels zitten", zegt ze lachend.



Het lijkt een louter positief verhaal. De varkens maken de akker schoon en bemesten hem tegelijkertijd. Er zijn geen giftige middelen of vervuilende machines nodig die fossiele brandstoffen verbranden.



Maar de varkens dragen wel bij aan de stikstofuitstoot. "Daar hebben wij ook mee te maken", zegt Hempen. "Als iedereen de helft moet inleveren moeten wij dat ook. Dat is heel spijtig."



Maar zo ver is het nog niet. En bij Peeks worden vandaag op een ander stuk grond alvast extra hokken geplaatst. Daar mag een tweede groep groenwerkers met krulstaart aantreden om de akker te bewerken.

Reacties

S En dan zijn die boeren straks verbaasd als hun varkens ineens ziek blijken te zijn. Rauwe aardappel is funest voor een varken, de darmen kunnen het niet verwerken en ze worden er ziek van. Heb het zelf bij de hand gehad, want helaas wist ik het ook niet. Varkentje werd broodmager.... pas na veel lees- en speurwerk kwam ik er achter dat het door de aardappel kwam

Overigens dragen loslopende varkens/koeien veel minder bij aan de stikstofproblematiek dan dieren in een stal. Het probleem is namelijk niet de stikstof an sich, maar stikstofoxiden en andere verbindingen, zoals ammoniak. Die ontstaan met name als poep en pies bij elkaar komen, zoals dat in de intensieve veehouderij gebeurt. Bij dieren op het land is dat veel minder vaak het geval. Op zich een fantastisch verhaal want ik was laatst voor mijn werk bij een varkensboer en van wat ik daar zag lig ik nu nog wakker. Wat een afgrijselijk treurig leven hebben die arme beesten. Dan is dit toch een stuk beter voor.mens, dier en milieu. Al is dat natuurlijk niet zo als het verhaal van @Yanuqa waar is maar ik kan me niet voorstellen dat een varkenshouder dat dan niet zou weten (misschien zijn er bepaalde rassen die er beter tegen kunnen dan anderen).Overigens dragen loslopende varkens/koeien veel minder bij aan de stikstofproblematiek dan dieren in een stal. Het probleem is namelijk niet de stikstof an sich, maar stikstofoxiden en andere verbindingen, zoals ammoniak. Die ontstaan met name als poep en pies bij elkaar komen, zoals dat in de intensieve veehouderij gebeurt. Bij dieren op het land is dat veel minder vaak het geval.

Geweldig! Schoonruimen, omploegen en bemesten in één.

Ik denk dat de varkens er ook lol aan beleven. Als ze tenminste niet ziek worden van die rauwe aardappelen....

Everzwijnen doen hetzelfde.

ik heb nog nooit gehoord dat een everzwijn bij het ziekenhuis komt omdat die last van zijn maag had.

Laatste edit 09-11-2019 23:51 Ik heb het even nagezocht op Google en het blijkt inderdaad dat rauwe aardappels en aardappelschillen niet goed zijn voor varkens. Er staat ook dat varkens voeren met swill ( dat is keukenafval) verboden is bij wet. Maar wat wordt verstaan onder keukenafval? Ik weet wel dat onze varkens vroeger alle etensresten kregen...Na het eten gooide ons mam al het overgebleven voedsel in een bak, daar zaten ook al groenteschillen en zo in, en dan ging ik daarmee naar de varkenstrog om daar die meuk in te gooien. Er bleef niks van over...

