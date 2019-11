Delfzijlster vindt explosief in achtertuin

Delfzijlster Michael Groeneveld vond woensdag bij het graven in zijn achtertuin een Duitse anti-personeelsmijn uit de Tweede Wereldoorlog. Als oud-militair wist hij naar eigen zeggen meteen dat het foute boel was, maar ook hoe hij ermee om moest gaan.



Hij stootte letterlijk op het explosief toen hij bezig was om een kleilaag te verwijderen uit de achtertuin van zijn woning in het centrum van de havenstad.



Hij legde de mijn eerst voorzichtig opzij. Later bracht hij de mijn lopend in een emmer naar het politiebureau, zo'n 300 meter verderop.



Daar legde hij de emmer op de stoep en belde aan. De agenten vroegen hem waarom hij de mijn bij het bureau had neergelegd.



Volgens Groeneveld wordt bij het weghalen van zo'n explosief de wijde omgeving ontruimd. Dat wilde hij zijn omwonenden in het centrum niet aandoen. De omgeving van het politiebureau leek hem meer geschikt.



Wel wist hij dat hij bij zijn tocht naar het bureau een bepaald risico nam. Bij de mijn gaat het om een zogeheten S-mijn die - als erop wordt getrapt - eerst een meter omhoog springt en dan ontploft. Daar komt nog bij dat oude mijnen erg verroest en onstabiel kunnen zijn.



De politie waarschuwde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) die de mijn uiteindelijk onder haar hoede heeft genomen.



Groeneveld vraagt zich wel af hoe de mijn in zijn achtertuin terecht is gekomen. Dat er in Delfzijl en omstreken zwaar gevochten is tijdens de bevrijding van de Duitse bezetting in ons land, zou daar mogelijk een antwoord op zijn. De Duitsers hadden zich in en rond Delfzijl ingegraven om een terugtocht naar Emden mogelijk te maken.

Reacties

09-11-2019 12:09:24 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.767

OTindex: 1.337

Prima dat je je buren geen overlast wil bezorgen maar dit gaat natuurlijk veel te ver. Deze man heeft behoorlijk wat risico genomen en levens op het spel gezet om wat gedoe in zijn omgeving te voorkomen. Dat gezeul met die explosieven steeds zou strafbaar moeten zijn en een oud militair zou beter moeten weten.

09-11-2019 13:55:12 stora

Stamgast



WMRindex: 16.926

OTindex: 2.223

Ik vind een politiebureau wel een prima keuze.

Als je aangifte wil doen dan hoor je altijd dat dat nu niet kan want er zijn geen agenten beschikbaar.

behalve als je van de politie bent dan kan het gelijk.

En we willen meer blauw op straat, dus als die agenten het bureau uit moeten dan zien de inwoners daar ook eens een agent.



