Politie zoekt vrouw die jongen redde van straatrovers Amersfoort

AMERSFOORT - De politie zoekt een vrouw die een straatroof heeft voorkomen. Op het Enkeerpad in Amersfoort greep een vrouw in toen twee jongens op een zwarte scooter een jongen overvielen.



Op maandag 28 oktober rond 18.15 uur fietste de 15-jarige jongen via het Masker Park Schothorst in. Op het Enkeerpad werd de jongen door de twee daders bedreigd. Ze dreigden het slachtoffer neer te steken, omdat ze zijn draadloze oordopjes wilden hebben. Wat de vrouw precies heeft gedaan weet de politie niet. Wel is duidelijk dat de daders er meteen vandoor gingen toen zij langskwam.



De politie wil de vrouw graag spreken. Ook zoekt de politie andere getuigen van de straatroof. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Amersfoort via 0900-8844.



De draadloze oordopjes zijn in trek bij dieven. De afgelopen tijd kwamen er meer meldingen binnen bij de politie.

Reacties

09-11-2019 12:04:59 Lennox

Waarom weet de politie niet wat de vrouw precies gedaan heeft? Dat kan de jongen die beroofd zou worden toch vertellen, hij was erbij tenslotte. Wellicht heeft ze niets gedaan en was enkel haar naderende aanwezigheid voldoende om de daders af te schrikken. Dat is nog steeds mooi maar wel iets minder heldhaftig dan de kop van het artikel doet vermoeden.

09-11-2019 12:42:13 botte bijl

wat die mevrouw ook heeft gedaan, het hielp

09-11-2019 12:49:01 Yanuqa

S misschien geprobeerd een foto te maken van de daders

