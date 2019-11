Onderzoekers bedreigd om project met dode biggen in Het Twiske

OOSTZAAN - Onderzoekers van de Universiteit Maastricht worden bedreigd naar aanleiding van een vondst van kadavers in het water in Het Twiske. Die resten blijken van biggen te zijn en zijn onderdeel van een onderzoek naar de dood van baby's. Een duikende YouTuber schrok zich rot toen hij de kadavers tegenkwam.



"Het is een belangrijk maatschappelijk onderzoek van de Universiteit van Maastricht", vertelt forensisch onderzoeker Marco Pot, die al twee jaar bezig is met het project, waaraan ook andere hogescholen verboden zijn. "Het gaat om een onderzoek naar het tijdstip van het overlijden van een baby."



Voor het onderzoek worden biggetjes gebruikt die op een natuurlijke manier zijn overleden. Ze blijven in totaal vier jaar middenin Het Twiske liggen. Biggen vergaan even snel als baby's, aldus de onderzoekers. En dus kunnen ze aan de hand van de kadavers van de biggen onderzoeken of ze de datum van overlijden kunnen herleiden.



De YouTuber die de kadavers vorige week ontdekte, maakte toevallig een duiktocht in de Stooterplas voor zijn video-kanaal. "De meest bizarre vondst ooit", zei Emile Beukers in de video.



Niet iedereen is dus even blij met het project. De onderzoekers worden zelfs bedreigd vanwege het project, meldt 1Limburg. "We zouden zelf bij die biggen onder water gehouden moeten worden", beschrijft onderzoeker Marco Pot een van de reacties. Hij vindt de ophef overdreven. "Overal staat duidelijk aangegeven dat het om forensisch onderzoek gaat. Er hangen borden met uitleg en telefoonnummers voor meer informatie."



NH Nieuws sprak met een onderzoeker, die ook benadrukt dat dit onderzoek nogal 'een gevoelig onderwerp' betreft. Ook wordt duidelijk wat zwemmers of duikers in Het Twiske kunnen merken van dit experiment.



Ondanks dat de kooien in de buurt liggen van een onderwater duikersparcours, hopen betrokkenen de research nu in alle rust te kunnen doen, zonder verstoring. "Het is wel ver uit de kant en op diepte maar we willen niet dat het onderzoek verstoord wordt en beschadigt."



Voor zwemmers is het volgens de Voedsel- en Warenautoriteit niet gevaarlijk dat er resten van dode dieren in het water zitten. "Zij hebben de situatie ter plekke bekeken", vertelt Dick Wals, beheerder van het Twiske. "Er is onderzoek gedaan en daar kwam eigenlijk uit dat het geen kwaad kan. En toen we dat wisten, hebben we ermee ingestemd." In de zomer wordt de waterkwaliteit ook nog elke twee weken gecontroleerd.

09-11-2019 08:40:30 Khitchakut

Zoals gebruikelijk dus weer een heleboel wind maar bijzonder weinig wol. Zo ik ook in het eerdere artikel hierover heb aangegeven vind ik het een tamelijk nutteloos onderzoek, maar als ik dan nu lees dat de beestjes niet specifiek voor het onderzoek gedood zijn en dat men nauwlettend de vinger aan de pols houdt m.b.t. de waterkwaliteit dan zie ik eigenlijk geen reden tot ongerustheid.



Temeer daar de dieren klaarblijkelijk ver weg van het reguliere zwemwater ondergedompeld liggen. Ik blijf het een flauwekul onderzoek vinden maar zie er verder geen kwaad in.

09-11-2019 09:13:53 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.189

OTindex: 3.096



Quote:

Die resten blijken van biggen te zijn en zijn onderdeel van een onderzoek naar de dood van baby's

Quote:

Het is wel ver uit de kant en op diepte

alsof baby's ver uit de kant en in diep water geboren worden en dan sterven! Met de vraag "hoe te voorkomen?"



Eerder de vraag stellen "hoelang ligt een baby in het water "hier" zodat we een tijdstip van overlijden kunnen vaststellen. Maar dit is in Amerika allemaal al gedocumenteerd en ze bouwen daar situaties na in de, zoals jij al noemde "body farms". @Khitchakut : In mijn ogen is het ook een nutteloos onderzoek, vooral omdat het hierom gaatalsof baby's ver uit de kant en in diep water geboren worden en dan sterven! Met de vraag "hoe te voorkomen?"Eerder de vraag stellen "hoelang ligt een baby in het water "hier" zodat we een tijdstip van overlijden kunnen vaststellen. Maar dit is in Amerika allemaal al gedocumenteerd en ze bouwen daar situaties na in de, zoals jij al noemde "body farms".

09-11-2019 09:27:53 Khitchakut

@omabep : Ik blijf erbij, er moest een budget opgemaakt worden



Maar anderzijds vind ik het bedreigen van die onderzoekers dan ook weer helemaal van de pot gerukt!! Het is tenslotte een ongevaarlijke diersoort



. Laatste edit 09-11-2019 09:35 Ik blijf erbij, er moest een budget opgemaakt wordenMaar anderzijds vind ik het bedreigen van die onderzoekers dan ook weer helemaal van de pot gerukt!! Het is tenslotte een ongevaarlijke diersoort

09-11-2019 09:32:46 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.767

OTindex: 1.337

Snap totaal niet wat de reden voor bedreiging is. Onderzoekers onderzoeken wel vaker dingen waar ik het nu niet van snap (wat uiteraard niet betekent dat er ook geen nut is) en zolang ze daar geen mensen/dieren voor mishandelen of doodmaken is er niks aan de hand. Ik vermoed eigenlijk dat dit weer zo'n situatie is waarbij mensen elkaar opzwepen via sociale media en klakkeloos berichten delen vol met onjuiste aannames. En dan krijg je dit.





09-11-2019 09:35:15 Khitchakut

@Lennox : Verrek! Ik maak nét een edit aan mijn vorige posting en dan lees ik dit van je.. We zitten weer eens wonderbaarlijk op hetzelfde spoor

09-11-2019 12:40:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.934

OTindex: 32.886

@Lennox :

die actievoerders zijn tegen het verspillen van goede ham die actievoerders zijn tegen het verspillen van goede ham

