Duits koppel van cruiseschip gegooid na luide vrijpartij

Een Duits koppel is van een cruise van TUI gegooid. Niet omdat ze iets gesloopt hadden of omdat ze iets kapot hadden gemaakt, maar omdat ze te luid seks zouden gehad hebben.



Het zou gaan om een TUI Caribbean Cruise op de Mein Schiff 5. Het koppel was pas één dag aan boord en besloot de vakantie af te trappen met een goede sekspartij. Bij het vrijen vergaten ze echter om de deur van hun balkon dicht te doen en dat kwam hen duur te staan: ze moesten het schip verlaten vanwege hun ‘luidruchtige vrijpartij’.



Het koppel, Renate F. en haar man Volker, werd in april naar eigen zeggen zonder pardon van boord gegooid op Barbados, meldt Reise Reporter waar ze hun verhaal vertellen. Volgens Renate hadden ze na de wilde vrijpartij ook op luide toon met elkaar gediscussieerd, maar volgens haar kwam daar geen geweld aan te pas en hadden ze de cabine ook niet beschadigd bij het akkefietje.



Eenmaal afgekoeld besloot Volker te gaan douchen. Renate, die op haar balkon een sigaretje aan het roken was, hoorde hard gebons op de deur. Renate deed de deur open en kwam oog in oog te staan met de manager, die in zijn kielzog een beveiliger bij zich had. De manager kwam haar vertellen dat het koppel de boot moest verlaten, vanwege een beslissing gemaakt door de kapitein. Om 01.00 uur ’s nachts stonden ze moederziel alleen op Barbados.



Duizenden euro’s verder wist het koppel thuis te komen door een vlucht naar Parijs te boeken, waar ze per trein verder naar huis reisden.



Het echtpaar klaagt het bedrijf aan en wil een schadevergoeding, inclusief compensatie voor mentale ‘pijn’ en een vergoeding voor de reiskosten. Het koppel vindt dat de reisorganisatie de zorgplicht heeft geschonden door hen hulpeloos achter te laten op het eiland.



Alleen al voor de cruise (waar ze slechts een paar uur van hebben kunnen genieten) betaalden ze 5.800 euro. Daarnaast waren er kosten voor de taxirit, drie nachten Barbados (ongeveer 1.000 euro), de zelfgeorganiseerde terugvlucht naar Parijs (1.950 euro), een overnachting daar (138 euro) en de treinreis naar Frankfurt (454 euro).



Volgens Renate heeft ze nog steeds last van het juridische geschil en de stempel die het incident op de reis heeft gedrukt. Ze zou angstaanvallen hebben.



In een statement aan Reise Reporter legt TUI uit dat zij vanwege veiligheidsredenen het recht hebben gebruikt om de gasten te vragen het schip te verlaten. “Dit hebben wij gedaan om zowel het koppel, als de andere reizigers te beschermen”, zegt een woordvoerder. Er zou al contact zijn geweest met Renate waarbij de reismaatschappij hun blik op de situatie zouden hebben uitgelegd.



“We hopen dat jullie begrijpen dat we niet in detail willen gaan vanwege de privacy van onze gasten”, besluiten ze.

08-11-2019 12:41:53 Mamsie

Ik dacht even dat ze in zee geplempt waren maar ze lagen nog aan de kant.

Hopen dat ze niet al te hard neergekomen zijn op de kade!



Overigens vind ik dit wel een héél erg harde maatregel.

08-11-2019 12:54:09 venzje

“Dit hebben wij gedaan om zowel het koppel, als de andere reizigers te beschermen” Beschermen? Waartegen?

En zonder eerst met betrokkenen te overleggen of ze bescherming nodig denken te hebben?



"We hopen dat jullie begrijpen dat we niet in detail willen gaan vanwege de privacy van onze gasten" Overal ter wereld hét standaardantwoord wanneer er lastige vragen worden gesteld.



08-11-2019 14:03:29 Grouse

We leven in een steeds meer verpreutsende maatschappij.

Ongetwijfeld is er iemand wezen klagen omdat dergelijke geluiden niet voor minderjarige oren geschikt zijn of zoiets.

Een drogreden dus.

Of het is iemand geweest die erg jaloers was op deze kennelijk onstuimige seks.

Maar zo heel erg kan het niet geweest zijn.

Mensen maken over het algemeen geen uren lawaai tijdens de daad.

En dan nog had een goed gesprek wellicht uitkomst kunnen bieden.



Compleet doorgedraaid dus.



08-11-2019 14:22:23 Lennox

Wel mag de vergoeding wat mij betreft flink naar beneden bijgesteld worden vanwege het lulverhaal over de zogenaamde angstaanvallen die deze Renate aan het avontuur overgehouden claimt te hebben. Dat soort overtrokken gejank doet behoorlijk afbreuk aan mijn medeleven . Dit vind ik toch absoluut niet kunnen en lijkt het me terecht dat deze mensen flink gecompenseerd worden. Het is een schandalig zware maatregel na wat eenmalige geluidsoverlast. Op zijn minst had er eerst een waarschuwing gegeven moeten worden alvorens men tot wat voor actie dan ook over ging.

08-11-2019 14:27:07 Grouse

Dat ben ik geheel met je eens.

