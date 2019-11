Russische vrouw betrapt met 2 kilo goud in haar schoenen: Ze liep vreemd

Hoe smokkel je goud de grens over? Een Russische vrouw dacht daar een briljante manier voor te hebben gevonden: ze stopte 2 kilo goud in haar schoenen. Toch werd ze betrapt. Reden: ze liep een beetje vreemd.



Lokale autoriteiten melden dat de vrouw de Chinese grens over wilde steken met acht goudstaafjes ter waarde van zo'n 71.000 euro, die ze in haar schoenen had gestopt. Maar ze werd betrapt bij een Siberische controlepost, waar haar loopje haar verraadde.



Volgens een woordvoerder van de douane zette de vrouw haar ene voet op een onnatuurlijke manier voor de ander. "De stukken goud waren aan de binnenzolen vastgemaakt met ducttape."



Het is niet de eerste keer dat een goudsmokkelaar die deze methode gebruikt, wordt betrapt bij de Russisch-Chinese grens. In augustus werd een vrouw gepakt met tien goudstaven in haar schoenen.



De autoriteiten vermoeden dat het goud van de Russische vrouw bestemd was voor een Chinese burger.

Reacties

Das toch een heel duur loopje voor deze Russische geweest.. Op dit moment is de goudkoers per kilo €42.726,20, dus de totale schade is maar liefst €85.452,40Das toch een heel duur loopje voor deze Russische geweest..

Zouden deze mensen ook goudsmokkelaars geweest zijn?

Als ik twee kilo goud zou hebben zou ik ook naast mijn schoenen lopen.....

Dan had ze het misschien toch beter met diamanten kunnen doen.

Kippenvel!!! @venzje : Ik liet YT doorlopen na "Diamonds in the soles of her shoes". Dat werd dus gevolgd door Phil Collins "In the air tonight" en Genesis met "Mama"...Kippenvel!!!

