Amsterdamse rijinstructeur opgepakt voor rijden zonder rijbewijs

De Amsterdamse politie heeft vorige week een rijinstructeur uit zijn auto gehaald omdat hij rondreed en rijles gaf zonder rijbewijs. De 32-jarige man mag binnenkort zelf weer examen doen.



Of de leerlingen van de Amsterdammer op de hoogte waren van het feit dat hun leraar zijn roze pasje had moeten inleveren, is niet bekend. Hopelijk wisten ze het niet want het zal de aspirant-chauffeurs geen vertrouwen hebben ingeboezemd tijdens het in- en uitvoegen.



De politie was dan ook ‘not amused’ toen ze tijdens een controle van lesauto’s ontdekte dat de man rondreed zonder rijbewijs. ,,We moesten wel even met onze ogen knipperen’, aldus de Amsterdamse politie. ,,Het ‘roze papiertje’ was na een eerder akkefietje ongeldig verklaard. De 32-jarige man mag geen rijles meer geven, moet binnenkort zelf weer rijexamen doen en kan vele honderden euro’s boetes tegemoet zien.’’

