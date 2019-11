Geen politieauto beschikbaar: personeel laat winkeldief gaan (update)

Een op heterdaad betrapte winkeldief in Stadskanaal had donderdag geluk. De politie had geen dienstauto beschikbaar om langs te komen, dus kon de dief alsnog vrijuit gaan.

De man stal een kledingstuk in een modezaak, maar dat werd gezien. Hij werd daarop door winkelpersoneel vastgehouden, waarna de politie werd gebeld.



Groot was de ontsteltenis van het winkelpersoneel toen bleek dat de dief niet kon worden opgehaald door de politie. Reden: er was op het bureau geen dienstauto beschikbaar. Het winkelpersoneel moest de dief dus weer laten lopen.



Een politiewoordvoerder erkent dat 'er ergens iets is misgegaan' en: 'het had anders gemoeten'. De woordvoerder wijt de gang van zaken aan een verkeerd geïnterpreteerde melding van de modezaak. Daar werd niet de juiste prioriteit aan gegeven.



Inmiddels is er wel een goed gesprek geweest tussen de politie en de eigenaar van de modezaak. De kou zou uit de lucht zijn.



Ook analyseert de politie het incident en wordt bekeken hoe iets dergelijks in de toekomst kan worden voorkomen.



Update: in een eerdere versie van dit bericht stond dat een agent poolshoogte kwam nemen bij de winkel. Dat blijkt niet het geval. 'De winkeleigenaar kreeg aan de telefoon al te horen dat er geen dienstauto beschikbaar was', laat een woordvoerder weten.

