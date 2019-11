Piloten El Al tekenen Boeing 747 in de lucht

Tijdens de laatste lijnvlucht met een Boeing 747 van de Israƫlische vliegmaatschappij El Al, nam de bemanning op bijzondere wijze afscheid van het toestel. De piloten 'tekenden' vlak voor aankomst in Tel Aviv het vliegtuig in de lucht. Hun [url=https://nos.nl/data/image/2019/11/03/589872/1600x900.jpg]tekening[url] was goed zichtbaar op Flightradar24.



07-11-2019 09:58:25 jero

Oudgediende



En waar op de tekening is die Bijlmer flat?

