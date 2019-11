Ocko reed de sloot in: Ik belde vanaf het autodak dat ik later kwam

Het begrip maandagochtend heeft voor Ocko sinds vanochtend een nieuwe lading gekregen. Hij vloog in de buurt van Nijkerk uit de bocht en belandde in het water. Op het dak van zijn zinkende voertuig wachtte Ocko op hulp."Tja, mijn maandag is goed begonnen", stelt Ocko met gevoel voor understatement na zijn ongeluk. Opgedroogd en met nieuwe kleding aan, vertelt hij op het kantoor van zijn werk wat er gebeurde. "Ik raakte in de slip door het natte wegdek. Ik vloog uit de bocht, en ging over het gras het water in."Omdat Ocko niet de beste zwemmer is, klom hij zo snel mogelijk op het dak van zijn auto. "Ik heb niet zoveel met water. Dus ik pakte mijn spullen, sloeg het autoraam in met de veiligheidshamer, en ging op het dak zitten."Niet wetende dat de sloot waarin hij belandde niet heel diep was. "Dat zag ik pas achteraf. Op een gegeven moment stopte de auto met zinken."Zittend op het dak belde hij zijn baas. "Ik vertelde hem dat ik ietsje later zou komen."Het bloed op zijn handen ziet er volgens hem erger uit dan het daadwerkelijk was. "Ik denk dat ik bij het inslaan van het raam een paar kleine sneetjes heb opgelopen. Door het water lijkt het dan alsof ik veel bloed heb verloren. Maar dat valt mee."Hulpdiensten hielpen Ocko van zijn auto en aan zijn verwondingen. Het ambulancepersoneel vroeg daarna waar ze hem konden afzetten. "Ik had een adres in Nijkerk, maar daar was niemand. Toen hebben ze mij afgezet bij de HEMA. Daar heb ik een nieuw outfit gekocht en aangetrokken in het toilet. Daarna ben ik naar mijn werk gelopen."Met de schrik valt het volgens Ocko mee. "Het enige is dat ik het kaartje van de sleepdienst ben kwijtgeraakt. Ik weet dus niet waar mijn auto nu staat." Gelukkig voor de pechvogel is op de beelden te zien dat bergingsbedrijf Bergnet zijn auto uit het water heeft getrokken.