Braziliaanse vrouw laat zich per abuis kidnappen

Op buitenlandse nieuwssites doken onlangs titels op als “Opgeslokt door een garagepoort” en “Vrouw wordt per ongeluk ontvoerd”. Ze gingen allen over de opvallende “verdwijning” van een Braziliaanse vrouw die een garage in werd geduwd tegen haar wil.De vrouw was in een garage terechtgekomen nadat een motorrijder er weggereden was. Bij het sluiten van de elektrische garagepoort ging het daar voor de vrouw even mis.Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de vrouw even in contact komt met de sluitende poort en zo de garage ingeduwd wordt. Het incident gebeurde in de Braziliaanse stad Goiania. Op sociale media gingen de beelden onmiddellijk viraal.De vrouw bleef, nadat ze gevangen kwam te zitten in de garage, vrij kalm. Dat ze er daarbij niet in slaagde om de knop te vinden om de poort te openen, deed sommigen op sociale media twijfelen over de echtheid van de video.Toch verklaarde haar dochter op de Braziliaanse nieuwswebsite BHAZ dat haar moeder pas na een uur uit de hachelijke situatie bevrijd kon worden, nadat ze de aandacht wist te trekken van een vrouw die de stoep aan het vegen was. Op die manier kon de eigenaar van de woning verwittigd worden.De dochter liet ook nog weten dat alles goed gaat met haar moeder en dat ze nu om het voorval kunnen lachen.