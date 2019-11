Luguber: duikende Youtuber stuit op kooien met kadavers in t Twiske

OOSTZAAN - Dingen zoeken onder water, dat is wat de Nederlander Emile Beuker doet op zijn YouTubekanaal Finding Stuff. Afgelopen week bracht hij een bezoekje aan de Stooterplas in recreatiegebied Het Twiske in de Zaanstreek en deed tijdens zijn zoektocht een lugubere ontdekking.



Met een duikoutfit en genoeg lucht in de flessen ging de Nederlander in eerste instantie op zoek naar wrakken op de bodem van het meer. Zo trof hij verschillende gezonken boten en zelfs een container aan. Totdat hij een stukje dieper de plas in ging - op zo'n tien meter onder het wateroppervlakte - en in de verte een onheilspellende ontdekking deed.



Tot zijn grote schrik vond hij kadavers in een kooi. De 'objecten' waren al in een verre staat van ontbinding en leken er al enige tijd te drijven. "Wat is dat?", is de reactie van de duiker.



Nog maar net van de schrik bekomen, vraagt Beuker zich af wat zijn vondst nou eigenlijk is en pleegt een belletje naar de Twiske-Waterland. Een manager van de plas weet hem te melden dat de kadavers kleine biggetjes zijn en dienen voor een onderzoek van de universiteit. "Er wordt gekeken hoe de diertjes ontbinden na verloop van tijd. Daarmee onderzoeken ze hoe dat met mensen gaat die onder water liggen", aldus de verklaring van de manager.

In een recreatiegebied, waar mensen zwemmen en spelen in het water!

En misschien ook onbedoeld wat water binnenkrijgen!

Hier ga je toch spontaan van Gatverdegatver!In een recreatiegebied, waar mensen zwemmen en spelen in het water!En misschien ook onbedoeld wat water binnenkrijgen!Hier ga je toch spontaan van

Body Farm



Pas op!! Niet geschikt voor gevoelige kijkers!



Laatste edit 05-11-2019 10:50 Er moest zeker een budget opgemaakt worden? Dit soort onderzoeken lopen o.a. in Amerika al sedert decennia en elke fase van ontbinding wordt uitvoerig gedocumenteerd.. In een speciaal bos, in een voor burgers gesloten water, noem maar op. Deze locaties noemt men wel "Body-Farms".. Dus dit is gewoon onzin, meer niet...Pas op!! Niet geschikt voor gevoelige kijkers!

Op YouTube te zien maar niet vlak voor het slapengaan. @Khitchakut : De bodyfarm....Op YouTube te zien maar niet vlak voor het slapengaan.

@Mamsie : Weet ik lieverd, was al een link aan het zoeken

