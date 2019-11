Kip Jip was niet in nood: ontvoerder veroordeeld

De 56-jarige dierenactivist die kip Jip stal uit de Theaterschool in het centrum is vandaag door het gerechtshof veroordeeld. De vrouw krijgt geen straf opgelegd.



Daarmee lijkt er een eind te komen aan een lange juridische procedure, want kip Jip werd al in januari 2016 uit de Theaterschool gestolen. De kip zat daar in een hok als onderdeel van een studieproject. Studenten konden stemmen of de kip wel of niet geslacht zou worden.



De vrouw die kip Jip stal, vond dat het beestje in acute nood verkeerde en dat zij gered moest worden. Maar het gerechtshof oordeelde vandaag dat er van die nood geen sprake was. Ook was de kip niet hulpbehoevend, ondanks de mogelijke slachting. De kip had daarom niet gestolen mogen worden.



Hoewel het gerechtshof vindt dat de vrouw niet voor eigen rechter had mogen spelen, krijgt zij geen straf opgelegd. De diefstal is al vier jaar geleden gepleegd, bovendien had ze geen strafblad en is de kip snel weer geretourneerd. De rechter kwam eerder al tot een zelfde besluit.

Reacties

04-11-2019 19:28:05 Khitchakut





Ik begrip heus wel dat het hier om een principiële zaak gaat maar word tevens een beetje moedeloos, dit is door de dierenactiviste c.s. uitgespeeld tot aan de meervoudige kamer!



Ik hoop dat ze voor alle kosten moet opdraaien, ik vind het een enorme verspilling van geld en resources..



Iedere dag worden er ruim 1.500.000 kippen geslacht maar voor Jip gaan we de barricaden op



.



