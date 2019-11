Negen sterk vermagerde kippen gedumpt in kartonnen doos bij Weteringschans

Aan de Weteringschans in het centrum zijn gisteravond negen gedumpte kippen aangetroffen in een kartonnen doos.



De melding over de achtergelaten dieren werd gisteravond rond 20.00 uur gedaan, meldt de Dierenambulance Amsterdam.



'De kippen waren sterk vermagerd, slecht in de veren en duidelijk gewend aan mensen', vertelt een vrijwilliger van de dierenambulance. Het is niet duidelijk waar de dieren vandaan komen.



Ook laat ze weten dat de kippen bij aankomst in de opvang hongerig en gestressed waren, maar dat het naar omstandigheden goed met hen gaat.



Kippenasiel

De dierenambulance roept getuigen die meer weten over de gedumpte kippen op om informatie te delen. De kippen worden binnenkort overgebracht naar het kippenasiel van Fruittuin van West.

