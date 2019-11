Laatste hamburger in IJslands museum

Het uitverkoren broodje: de ontbinding van tien jaar oude hamburgers live gestreamd in IJsland"Ik had gehoord dat McDonald’s nooit zou ontbinden, dus ik wilde gewoon zien of het waar was of niet."De Amerikaanse keten sloot zijn enige drie vestigingen in IJsland tijdens de financiële crisis van het subarctische eiland in 2009REYKJAVIK: Tien jaar na de sluiting van McDonald's in IJsland volgen duizenden online gebruikers live het langzame verval van de laatste bestelling - een schijnbaar onverwoestbare hamburger met frietjes, beschermd in een glazen kast als een kostbare edelsteen.De Amerikaanse keten sloot zijn enige drie vestigingen in IJsland tijdens de financiële crisis van het subarctische eiland in 2009, waardoor het een van de weinige westerse landen is zonder een McDonald's.Op 31 oktober van dat jaar, vlak voor de sluiting van het restaurant, kocht Hjortur Smarason een menu met het doel het te conserveren."Ik besloot om een ​​laatste maaltijd voor zijn historische waarde te kopen, omdat de McDonald's werden gesloten," vertelde Smarason, die werkt als communicatiemanager voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in ruimtetoerisme, woensdag aan AFP."Ik had gehoord dat McDonald’s nooit zou ontbinden, dus ik wilde gewoon zien of het waar was of niet."Hij bewaarde de maaltijd eerst in zijn garage, maar leende hem vervolgens aan het Nationaal Museum van IJsland, waarna hij een tijdje naar een hotel in de hoofdstad Reykjavik werd verplaatst.Nu is de burger te zien als een kunstwerk in een glazen kast in Snotra House, een hostel in Thykkvibaer in het zuiden van IJsland."Mensen van over de hele wereld ... komen hier alleen om de burger te bezoeken," vertelde Sigurdur Gylfason, de eigenaar van het etablissement, aan AFP.Het hotel claimt dagelijks tot 400.000 hits te ontvangen.In navolging van claims dat zijn hamburgers immuun bleken voor verval, zei het bedrijf in 2013 dat "in de juiste omgeving onze hamburgers, net als de meeste andere voedingsmiddelen, konden ontbinden", eraan toevoegend dat "specifiek vocht" noodzakelijk was.Dus met voldoende uitdroging was het 'onwaarschijnlijk dat ze schimmel of bacteriën zouden laten groeien of ontleden'.Bjorn Adalbjornsson, universitair hoofddocent aan de faculteit voedselwetenschappen van de Universiteit van IJsland, bevestigde dit donderdag aan AFP en legde uit dat zonder vocht 'voedsel gewoon zal opdrogen'.