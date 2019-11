Zoon dealt drugs vanuit woning in Haaksbergen: zijn moeder raakt haar huis kwijt

HAAKSBERGEN - Een zoon die drugs dealt kost zijn moeder haar woning. Dat kan, zegt de rechtbank. Nadat de gemeente het pand sluit helpt ze zelf mee bi

Dus moeder moet haar huis verlaten en in een ander huis gaan wonen.En ze dronken een glasen ze deden een plasen de zaak bleef zoals ie was.....

03-11-2019 18:05:16

Dit slaat toch helemaal nergens op. De moeder wordt uit huis gegooid terwijl ze zelf niets strafbaars gedaan heeft (er wordt haar niet eens iets ten laste gelegd). Vervolgens moet dezelfde partij die haar op straat gooit een ander huis voor haar zoeken. Wat een verspilling van tijd en geld en een hoop onnodige stress voor deze vrouw.



Ik snap ook niet helemaal hoe de rechter zo tot de conclusie gekomen is dat de moeder er wel van moest weten daar de meeste dealers niet vanuit huis handelen en het vrij normaal is dat ouders de spullen van hun kinderen niet doorzoeken en niet precies weten wat die kids in het uitgaansleven uitvreten. Wellicht waren er meer relevante details die in dit artikel achterwege gelaten zijn.