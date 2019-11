Man probeert vierjarige kleuter in supermarkt te ontvoeren

HAARLEM - Trienke Heitlager en haar man kregen maandag de schrik van hun leven toen een onbekende man hun vierjarige kleinzoon probeerde te ontvoeren.

03-11-2019 18:13:15

Ik las in een ander artikel dat de grootouders meteen melding maakten bij de supermarkt en dat men daar aanvankelijk nogal laks reageerde. De manager zou met andere dingen bezig zijn en geen tijd hebben voor het echtpaar. Dat vond ik toch niet zo mooi, als ik manager was en iemand zou een kind bij mij in de winkel uit de speelhoek willen ontvoeren dan zou dat toch een absolute prioriteit zijn.



Al kan het natuurlijk zo zijn dat de gene bij wie de melding gedaan werd een tiener was (daar draaien de meeste supermarkten immers op) die de ernst van de zaak niet meteen goed kon inschatten.