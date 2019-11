Westfriese boeren krijgen Friese inburgeringscursus

SPANBROEK - West-Friese boeren zetten gisteravond hun eerste stappen naar Fries burgerschap. Ze zeggen niet langer bij Noord-Holland te willen horen uit onvrede met het stikstofbeleid in de provincie. En daarom werd er alvast geoefend met de Friese taal, Friese gebruiken en het Fries volkslied.



Café 't Koetje in Spanbroek zit goed vol als de inburgeringscursus op het punt staat te beginnen. De behoefte om op deze manier samen te komen blijkt groot. "Ik vind het geweldig dat de West-Friese boeren zich bij de Friese boeren willen aansluiten", zegt één van de aanwezige boeren. "In het kader van integratieproblemen, die dan kunnen ontstaan, moeten we wel dezelfde taal spreken."



De West-Friese boeren zoeken aansluiting bij hun oosterburen, omdat ze boos zijn op de provinciale bestuurders in Haarlem. Waar het hun collega's in Friesland lukte het provinciebestuur op andere gedachten te brengen, zijn de stikstofregels in Noord-Holland niet van tafel. Daarom flirten de boeren met de gedachte om zich aan te sluiten bij Friesland en geven dit onder meer vorm met deze inburgeringscursus.



Veel aan de avond is ludiek maar de ondertoon is serieus, zegt de Friese cursusleider Nynke Koopmans: "Sinds 4 oktober is het behoorlijk onzeker geworden allemaal. Dus wij willen dat ze een gezellige avond hebben, zodat ze even kunnen ontspannen. Maar dat de politiek ook ziet dat ze er klaar mee zijn en dat ze dit niet accepteren."



De aanwezigen ontvangen allemaal alvast een 'Fries paspoort', er worden Friese gezegden getoond die meegelezen moeten worden én druk gerepeteerd op het Friese volkslied. "Ik ben vorderingen aan het maken maar er is nog wel eer te behalen", verzucht een West-Friese boer. "Aan het einde van de avond doe ik mee. We gaan zo een Berenburgertje doen en dan zal het wel een stuk beter gaan."

Nou als je er Berenburger voor moet drinken zou ik meteen afhaken. Ik koop dat altijd voor m'n pa en nam laatst een slokje. Het is dat het alcoholpromillage erg hoog is anders had ik gedacht dat het bedorven was, niet te hachelen dat spul

sommige Friese gewoonten hadden ze daar toch al

