Foutje bedankt! Decathlon maakt reclame voor nieuwe vestiging in het verkeerde Oosterhout

OOSTERHOUT - Sportwinkelketen Decathlon heeft een reclamecampagne in de regio voor de nieuwe vestiging in Nijmegen in het verkeerde Oosterhout gehouden.In de straten van het Brabantse Oosterhout verschenen deze week diepblauwe reclameborden voor de opening van de winkel in Nijmegen, terwijl er in het Gelderse Oosterhout niets te zien is.De reclameborden in Oosterhout voor de opening van een nieuwe Decathlon-winkel op 6 november in Nijmegen, zal bij veel Brabantse Oosterhouters de wenkbrauwen doen fronsen. Het bedrijf dat voor Decathlon de reclamecampagne verzorgt, heeft een fout gemaakt.Een woordvoerder van Decathlon heeft erkend dat het om een fout gaat. Er zijn reclameborden geplaatst in Oosterhout, wat op zich juist is. Alleen had het Oosterhout bij Nijmegen moeten zijn. Hoe het reclamebedrijf erbij komt om posters op te hangen in een plaats die 100 kilometer verderop ligt, is op dit moment nog niet bekend.De woordvoerder had nog geen antwoord op alle gestelde vragen. ‘Schat in dat minder dan een handvol mensen hier naar toe willen', zo schrijft Marco Schillemans op Twitter.