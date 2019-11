Petra maakt in een jaar tijd superpuzzel van ruim 40.000 stukjes

Het was een ongelooflijk karwei. Maar het resultaat mag er zijn. Meer dan 40.000 stukjes heeft de Mickey Mouse-puzzel waar Petra van Dusschoten (35) vele dagen noeste arbeid aan heeft gehad. ,,Het is prachtig geworden. Hier ben ik heel blij mee.”Puzzelen, het is van kleins af aan de grote hobby van de Bennekomse. Als kind was ze er al graag mee in de weer. Voor ‘superpuzzels’ van duizend en tweeduizend stukjes draait ze haar hand niet om. ,,Die heb ik al zo vaak opgelost. Op een gegeven moment vond ik dat te makkelijk geworden. De uitdaging was er wel af.”En toen kwam ze deze megapuzzel tegen: een gigantisch exemplaar waarvan de 40.320 stukjes zijn verdeeld over tien zakken. Een prachtig plaatje pronkte op de doos. ,,Hier hoefde ik niet lang over na te denken.”Eindeloos veel tijd bracht ze door op zolder. Vooral op zondagen en doordeweekse avonden. Bijna een jaar lang werkte ze eraan. Vorige maand was ie dan eindelijk af. ,,Hij was uiteindelijk zo groot dat ie niet meer op zolder paste. Hij is 6,8 bij 1,9 meter. Moet nét lukken, dacht ik. Maar het werd hem net niet, dus hebben we hem toch verplaatst.”Af en toe kreeg ze hulp van haar man, moeder en schoonmoeder. Maar het is vooral haar eigen inspanning geweest. ,,Het kostte veel tijd. Je moet hier wel geduldig voor zijn. Ik kom juist echt tot rust als ik met zo’n puzzel bezig ben. Je kunt je andere gedachten even uitzetten en je echt focussen op de puzzel. Heel fijn is dat.”De reacties zijn overweldigend. ‘Woow’ en ‘respect’, klinkt het op Facebook. Hoe het haar lukte? Kwestie van goed kijken en geduld hebben, legt Van Dusschoten uit. Ze sorteerde eerst kleur bij kleur en zocht later naar randjes die bij elkaar pasten. ,,Het is wel heel veel werk en goed kijken. Maar als zoiets dan eenmaal gelukt is, geeft me dat ook een gevoel van trots.”De puzzelfanaat denkt niet snel weer aan zo’n grote puzzel te beginnen. Want 40.000 stukjes, dat zijn er wel héél veel. ,,Het was geweldig om te doen, maar zo’n enorme puzzel is denk ik voor één keer leuk.”