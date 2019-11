Honderden Vlamingen willen eigendom als jachtgebied laten schrappen na verdwijning wolvin Naya

Het vermoeden dat wolvin Naya is gedood door jagers, geeft de jacht in Vlaanderen tegenwind. Sinds dat nieuws bekend raakte, hebben 400 Vlamingen - du

01-11-2019 08:28:27

Vrije jacht, of hoe je zoiets ook noemt is echt niet maar van deze tijd! Dieren afschieten puur voor de lol? Flikker op zeg!!



Ik kan begrijpen dat in bepaalde gebieden soms wat dieren afgeschoten moeten worden om de wildstand in balans te houden, maar dat dient dan te gebeuren door streng gekwalificeerde jachtopzieners die er nadrukkelijk geen plezier in hebben om dieren te moeten afschieten!!!



Dat is denk ik de beste optie om er voor te zorgen dat minimaal dierenleed wordt toegebracht. Ik wens iedere 'sport jager' toe dat hij of zij blind wordt zodat ze nooit meer kunnen jagen! En dat meen ik oprecht!