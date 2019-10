Koppel gechoqueerd wanneer ze DIT vreemd object uit de ruimte in hun tuin vinden

Een Amerikaans koppel schrok zich een ongeluk toen ze afgelopen zaterdag plots iets hoorden vallen in hun tuin. Het bleek een satelliet te zijn waarmee Samsung selfies in de ruimte wil sturen.Nancy Mumby-Welke en haar man waren zaterdagmorgen rond 9 uur hun paarden aan het klaarmaken voor een rit toen ze plots een luide knal in hun tuin hoorden. De vrouw uit Michigan keek door het raam en zag een vierbenig object liggen dat flikkerde en zoemde.Het object was omhuld met aluminiumfolie en er hingen zonnepanelen aan. Binnenin trof ze twee grote camera’s en een telefoon van Samsung aan. “Ongelofelijk! Kijk wat zonet uit de hemel viel. Zelfs de politie viel achterover van verbazing”, schrijft ze op Facebook, naast enkele foto’s van het gevaarte.Het object blijkt een ‘Space Selfie’-satelliet van Samsung te zijn waarmee ze klanten de mogelijkheid bieden om hun selfies de ruimte in te sturen via een Galaxy S10 5G. Volgens Samsung was het de bedoeling dat de satelliet terug naar de aarde kwam, maar dat het door weersomstandigheden op een andere plaats landde dan voorzien.