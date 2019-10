Hondenuitlaatveld nekt ambulance en brandweer in Amersfoort

AMERSFOORT - Een bijzonder schouwspel bij een hondenuitlaatveld aan de Enk in Amersfoort zondagmiddag. Daar had een ambulance zich vastgereden. Even later strandde ook een brandweerwagen op het hobbelige veld.



De ambulance had het grasveld uitgekozen als parkeerplek omdat in de buurt assistentie moest worden verleend. Maar bij het wegrijden kwam de wagen al snel vast te zitten. Het slachtoffer werd vervolgens met een andere ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Daarna kwam de brandweer ter plaatse om het gestrande voertuig uit de modder te krijgen. Nadat verschillende pogingen met een schep onsuccesvol waren, werd besloten om de ambulance met behulp van een lier aan een boom los te trekken.



Na ongeveer een uur was dit gelukt. Maar de vreugde was van korte duur nadat de ambulance zich wederom vastreed. De domper werd groter toen kort hierop ook de brandweerwagen muurvast kwam te zitten.



Hierop werden extra brandweerwagens opgeroepen om de beide voertuigen uit het hondenuitlaatveld te redden.

Reacties

31-10-2019 10:16:45 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.920

OTindex: 5.702

S hondenuitlaatveldje of moeras?

31-10-2019 10:26:54 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.966

OTindex: 4.731

Die grond is misschien wel met een reden een hondenuitlaatveldje geworden en niet een parkeerterrein.



Grappig dat ze denken dat, als een wagen met een gewicht van twee ton in de blubber wegzakt, een wagen van zes ton dat niet zal doen.

31-10-2019 11:07:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.268

OTindex: 73.744

Tja, er worden honden uitgelaten dus die wagens zitten tot de assen in de shit....

31-10-2019 11:19:45 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.966

OTindex: 4.731

Misschien had de ambulancechauffeur iets te hoge verwachtingen van zijn Rotogrip

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: