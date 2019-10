Raymond uit Grootebroek zet honderden klokken op wintertijd

GROOTEBROEK - De wintertijd is vannacht weer ingegaan en dat betekent dat de klok een uur is teruggezet. Voor jezelf is het misschien een heel karwei geweest om alle klokken en wekkers weer gelijk te zetten, maar uurwerkhersteller Raymond van Dijen uit Grootebroek heeft hier helemaal een flinke klus aan. "Ik heb ongeveer 300 horloges in de etalage die ik allemaal terug moet zetten", vertelt hij aan mediapartner WEEFF.



"Vanaf maandag gaan we alle klokken in onze horlogerie weer gelijk zetten. We zijn daar uren mee bezig", vertelt de 45-jarige Grootebroeker. "In onze werkplaats hangen 54 klokken die allemaal op dezelfde tijd gezet moeten worden. Ook alle horloges in de etalage draaien we weer naar de goede tijd. De horloges met kwartsuurwerk worden teruggezet. De mechanische blijven op de 'smiley stand' staan, aangezien die na ongeveer twee dagen toch weer stilstaan."



Kerktorens

Niet alleen in de horlogerie worden de klokken op de goede tijd gezet. Ook in de regio zijn Raymond en zijn collega's actief om uurwerken weer op de juiste tijd te zetten. "Er zijn een paar klokken in kerktorens die met de hand moeten worden teruggedraaid", licht Raymond toe. "Iemand gaat dan 's avonds de toren in, zoals bij de Johannes de Doper-kerk in Grootebroek."



"Ook oudere mensen hebben soms moeite met het terugdraaien van hun klokken. Zij bellen dan vaak op als er iets mis is gegaan", vertelt Raymond. "Vorig jaar zijn er zo'n twintig mensen bij ons langs geweest met de vraag of wij hun uurwerk weer op de juiste tijd konden zetten. De klok een uur vooruit zetten is vaak geen probleem. Met het terugzetten van oudere klokwerken neemt bij ons soms een kwartier in beslag."



Steeds minder horlogemakers

In het vak van horlogemaker of uurwerkhersteller zijn steeds minder mensen gespecialiseerd. "Het is een uitstervend vak. Steeds meer mensen uit verdere regio's zijn op zoek naar uurwerkherstellers", aldus Raymond. "Zo komen er bij mij steeds meer mensen uit Haarlem en Amsterdam met hun uurwerk. Of je ziet een klok langskomen in een televisieprogramma als Tussen Kunst & Kitsch. Die komen via een omweg dan soms bij mij in de horlogerie in Grootebroek terecht."

