Miloe vindt haar redders na epileptische aanval

Op 10 oktober kreeg Miloe van Beek een epileptische aanval op de Wibautstraat in Amsterdam. De 45-jarige journaliste zakte in elkaar, maar werd geholpen door voorbijgangers. Afgelopen dinsdag deed de moeder van twee kinderen op AT5 een oproep, in de hoop haar redder te bedanken. De oproep heeft haar zoektocht geholpen, want dezelfde avond stuurde maar liefst vier redders haar een bericht op Facebook.



‘Ik dacht in eerste instantie dat één iemand mij had geholpen’, vertelt Miloe. ‘Nu blijken er in totaal zes mensen geholpen te hebben en kreeg ik van vier al een berichtje op Facebook.’ Miloe is alle redders enorm dankbaar, maar is toch het meest onder de indruk van de bijstander die als eerste te hulp schoot. ‘Zijn naam is Paul. Hij heeft gezien hoe ik mij vastgreep aan een lantaarnpaal. Daarna ben ik in elkaar gezakt.’ Zelf weet Miloe daar niks meer van. ‘Ik weet nog dat ik naar binnen keek bij Sport City, maar daarna is het lampje uitgegaan.’



Dankzij redder Paul heeft de journaliste veel onopgeloste vragen beantwoord gekregen. ‘Ik was volgens Paul wel bij kennis. Hij heeft, terwijl ik op de grond, mijn vinger gepakt en op mijn Iphone gelegd. Hierdoor ontgrendelde hij mijn telefoon. Vervolgens is mijn redder door mijn Whatsapp-berichten gaan scrollen. Paul zocht naar een hartje achter een gebruikersnaam, maar vond al snel een appje van mijn man over het avondeten en reageerde daar op.’



‘Op dinsdagavond om 19.37 uur reageerde Paul op mijn Facebook-bericht’, zegt de 45-jarige nadat ze haar Facebook-feed opnieuw heeft bekeken. ‘Het berichtje van Paul werd direct flink geliked door andere volgers.’ ‘Ik hoorde van Paul dat hij ook andere berichtjes had gekregen van willekeurige vrouwen. Waarschijnlijk omdat ze zijn daad zo heldhaftig vonden en omdat hij absoluut geen lelijke verschijning is. Dus misschien gaat mijn redder – weet natuurlijk niet of hij single is – binnenkort wel op date met een van de vrouwen die een berichtje stuurde.’



Op 30 oktober staat een ontmoeting tussen Paul en Miloe gepland. ‘Het hangt er natuurlijk even vanaf hoe ik mij voel. ‘s Morgens heb ik eerst de uitslag van mijn MRI-scan en daarna is het plan om met Paul af te spreken en een kop thee te drinken.’



Miloe is diep onder de indruk van alle lieve berichtjes en vindt het mooi dat ze haar redder volgende week persoonlijk kan bedanken. ‘Het is bijzonder als het handen en voeten krijgt. Wat het nog bijzonderder maakt is dat hij niet de enige was. Het is een ode aan iedereen die helpt. Je hoopt natuurlijk dat een vreemde je helpt in nood, maar dat het ook echt gebeurt, dat vind ik speciaal.’

30-10-2019 Khitchakut

Is natuurlijk fijn dat deze Miloe geholpen is hoor, maar eigenlijk vind ik het ' eerbetoon ' een beetje veel van het goede..

30-10-2019 botte bijl

mooi dat ze is geholpen en dat ze ook nog haar redder kon bedanken en haar vragen kan stellen....

