Fietsster zonder licht vraagt sletjeskorting

De politie heeft in het centrum van Amsterdam tientallen fietsers bekeurd omdat zij zonder fietsverlichting reden. Daarbij deed een van de beboete fietsers een ietwat opmerkelijk verzoek.



In totaal schreven agenten bij de controles op het J.D. Meijerplein en de Vijzelgracht 137 boetes uit voor rijden zonder licht. Ook werd een bestuurder betrapt op rijden onder invloed.



De fietsers kregen naast een boete ook een fietslampje van de agenten. Daarbij kregen de agenten een bijzonder verzoek: 'Eén jongedame vroeg op serieuze toon of ze naast een lampje ook nog "sletjeskorting" kreeg', schrijft verkeersagent Jeroen Heuts op Twitter. 'Het antwoord ben ik haar verschuldigd gebleven.'



Een boete voor geen of gedeeltelijke fietsverlichting kost 64 euro.

Reacties

30-10-2019 10:12:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.264

OTindex: 73.721

Quote:

Het antwoord ben ik haar verschuldigd gebleven.'



Ja, dan sta je met je mond vol tanden hè! Ja, dan sta je met je mond vol tanden hè!

30-10-2019 10:46:42 Khitchakut

Misschien hoopte ze middels wat hand- en spandiensten de boete wat omlaag te krijgen? Maar liefst €64,00?? Wow, das meer dan een beetje, geen wonder dat ze om een sletjeskorting vroegMisschien hoopte ze middels wat hand- en spandiensten de boete wat omlaag te krijgen?

30-10-2019 11:13:21 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.264

OTindex: 73.721

@Khitchakut : Maar naar die korting kan ze fluiten.... of juist niet?

30-10-2019 11:29:19 Khitchakut

@Mamsie : De agent stond met zijn bek vol tanden, waarschijnlijk nog niet zolang bij de politie. Dus hij zal het wel niet begrepen hebben

30-10-2019 11:29:41 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.955

OTindex: 4.730





(Waarschijnlijk zo'n waardeloos LED-dingetje waar je als automobilist geen ruk van ziet. ) @Khitchakut : Maar voor die prijs kregen ze wél een kek fietslampje!(Waarschijnlijk zo'n waardeloos LED-dingetje waar je als automobilist geen ruk van ziet.

30-10-2019 11:40:43 Khitchakut

@venzje : Hebben ze er iemand bijgekregen die dat ding op de fiets zal monteren? De hedendaagse jeugd heeft veelal twee linkerhanden..

30-10-2019 17:08:05 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.770

OTindex: 32.819

sletjeskorting? nog plondt ook zeker

