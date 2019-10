Jongeren bekogelen dieren kinderboerderij met zwaar vuurwerk

Dieren op kinderboerderij Zimmerhoeve aan de Schimmelstraat in West zijn bekogeld met zwaar vuurwerk.



De politie is op zoek naar de drie daders en heeft hun signalementen verspreid via Burgernet. Het gaat om jongens die vermoedelijk net onder de twintig jaar oud zijn. Ze hebben een Noord-Afrikaans uiterlijk.



Een van hen draagt een zwart trainingspak en een witte pet, een ander een rode trui en een ander een beige jas. Wie de drie ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.

Reacties

30-10-2019 08:19:14 Khitchakut

Noord-Afrikaans uiterlijk, trainingspak, petje en ik wil wedden dat ze accentloos Nederlands praten..



Je zou dat Marokkaanse tuig toch de kloten van het lijf schoppen!?

30-10-2019 08:59:04 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.770

OTindex: 32.819

al waren ze geruit, donkergroen of gestreept, het zijn rotkoters die moeten leren dat dit niet kan

30-10-2019 09:05:23 Khitchakut

@botte bijl : Als ik het artikel goed begrijp waren het 'oudere' jongeren van rond de 20. Die kun je geen koters meer noemen, die moet je gewoon tegen de kloten trappen! Dat is de enige 'taal' die ze verstaan!

30-10-2019 10:09:22 Feraturion

Senior lid

WMRindex: 149

OTindex: 18

Half Amsterdam heeft dat signalement. Nieuw hoofdstuk in het Amsterdamse liqiudatie proces ?

30-10-2019 14:09:38 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.475

OTindex: 22.104





Waarschijnlijk heeft die persoon binnenkort een ambulance nodig wegens warmtebevanging Als ik morgen in Wyndham iemand met een rode trui tegenkom zal ik onmiddellijk 112 bellen.Waarschijnlijk heeft die persoon binnenkort een ambulance nodig wegens warmtebevanging

30-10-2019 17:05:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.770

OTindex: 32.819

@Emmo :

mogelijk is hier nog iemand die een warme trui kan gebruiken mogelijk is hier nog iemand die een warme trui kan gebruiken

