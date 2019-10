Proef met 3D-zebrapad op Balboaplein, al rijden daar geen auto's

Een zebrapad dat lijkt te zweven boven de weg en daardoor beter zichtbaar is voor weggebruikers: stadsdeel West krijgt het eerste 3D-zebrapad. In eerste instantie zou de wegovergang in de Witte de Withstraat komen te liggen, maar de gemeente gaat het zebrapad eerst een tijdje proberen op het Balboaplein om de hoek.



'Hoppa, hoppa, hoppa', als een ware atleet hopt beeldend kunstenaar Bert Wouters van streep naar streep op zijn eigen gemaakte 3D-zebrapad. Vanmiddag zette hij samen met vriend Joost de puntjes op de i zodat de kinderen van de Joop Westerweelschool op het plein na de herfstvakantie via een 3D-zebrapad het gebouw in kunnen lopen.



Het idee van een 3D-zebrapad komt uit IJsland en is bedoeld om hardrijders tegen te gaan. Het driedimensionale effect zou voor een schrikreactie moeten zorgen bij automobilisten omdat het lijkt dat het zebrapad hoger ligt dan de weg. Het plan was in eerste instantie om een proef te starten in de Witte de Withstraat omdat daar doorgaans flink wordt doorgereden.



De grote vraag is nu: waarom ligt het zebrapad op het plein waar geen auto's rijden, en niet in de Witte de Withstraat? Volgens Wouters is het stadsdeel bang dat als ze het zebrapad meteen in de Witte de With neerleggen, automobilisten volop in de remmen gaan en op elkaar klappen. Dat was ook precies de kritiek van verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Hij zei vorig jaar tegen AT5: 'Ik denk dat Amsterdam niet de eerste plek moet zijn om dit soort dingen te gaan toepassen, omdat de overzichtelijkheid tegenvalt en de wegen niet zo breed zijn en mensen ook nog wel eens gehaast zijn.'



Volgens de beeldend kunstenaar is dat juist de bedoeling, dat automobilisten schrikken waardoor ze op de rem trappen. 'Ik zou het wel eerst op plekken doen waar al een 30 kilometer-regel geldt en niet op plaatsen waar substantieel te hard wordt gereden', aldus Wouters.



De gemeente gaat de komende tijd kijken hoe mensen op het zebrapad reageren en wellicht dat ze er in de toekomst voor kiezen om er daadwerkelijk eentje op een autoweg te verven.

Reacties

29-10-2019 18:42:43 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 5.872

OTindex: 10

Lekker nuttig. Zal een groot succes worden.

29-10-2019 19:05:42 stora

Stamgast



WMRindex: 16.858

OTindex: 2.199

Als je dat zebrapad in de Witte de Withstraat legt dan wordt die straat omgedoopt naar Knaller de Knalstraat.

29-10-2019 21:21:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.756

OTindex: 32.810



, waarvan al tijden bekend is dat het alleen maar werkt als het nog nieuw is blijven ze aan de gang met dat mallotige gezichtsbedrog , waarvan al tijden bekend is dat het alleen maar werkt als het nog nieuw is

