Overleden vrouw laat 54 dieren achter: katten, konijnen, cavia's en geiten zoeken nieuw baasje

VIANEN - Wat doe je als 54 dieren met spoed onderdak nodig hebben? De Dierenambulance uit Vianen moest snel met een antwoord op die vraag komen nadat het baasje van vierenveertig katten, drie konijnen, twee cavia's en vijf geiten was overleden. Vandaag is een deel van de katten naar Stichting Dierentehuis in Leerdam gebracht.



De Dierenambulance werd onlangs gebeld door de man van het kattenvrouwtje. Hij zat na haar dood met zijn handen in het haar, want hij wist niet wat hij met al die dieren aan moest. De vierenveertig katten moesten 16 a 18 vierkante meter met elkaar delen. Daarnaast is hij internationaal chauffeur en vaak van huis, dus niet in staat om zelf voor de dieren te zorgen.



De Dierenambulance is met drie wagens naar hem toe gekomen om alle dieren te vangen. Zo veel dieren bij één adres, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. "Je schrikt wel even als je binnenkomt en de omvang van het aantal dieren ziet", zegt Gerrit de Boom, vrijwilliger bij de Dierenambulance Vianen. "Ik was verbaasd, dit was voor ons de grootste actie tot nu toe. Maar bij ons stond er één ding voorop: de dieren en de meneer moeten geholpen worden."



"De eerste vijftien katten zijn vrij makkelijk te pakken want dan hebben ze nog niet door wat er precies gebeurt, maar dan slaat de stress toe natuurlijk en dan kun je zien dat katten ontzettend lenig en sterk zijn. Ik heb katten echt twee en een halve meter hoog de lucht in zien springen. Het spreekwoord: de kat in het nauw maakt rare sprongen, wordt dan echt waarheid", vertelt De Boom.



Met de katten gaat het naar omstandigheden goed. Wel moeten ze eerst twee weken in quarantaine omdat ze ziektes bij zich kunnen dragen. Sommigen hebben diarree of hun ogen moeten worden gezalfd en een groot deel van de katten moet worden gesteriliseerd. De dierenarts is een aantal dagen met het steriliseren bezig geweest.



In totaal worden er zes katten naar Stichting Dierentehuis Leerdam gebracht. De geiten zijn naar een boerderij gebracht en de konijnen en cavia's naar een opvang in Papendrecht. Alle andere katten zijn ondergebracht in asiel de Kattenmand in Nieuw-Lekkerland en Dierenasiel Gorinchem. De Boom hoopt dat ze na de quarantaine zo snel mogelijk een nieuw baasje vinden.



Alle dierenzorg heeft een hoop geld gekost. De Dierenambulance vraagt daarom om hulp en is een crowdfundingsactie gestart, vertelt vrijwilliger Cindy van Rooijen. "Deze actie heeft ons 9000 euro gekost en u kunt ons helpen door een katje te adopteren of een donatie te doen via onze Facebook-pagina Dierenambulance Vianen."

