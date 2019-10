Bacchanaal in Brabant: twaalf tieners kotsen bus onder

De politie in Waalwijk is gisteren afgekomen op een melding over een groep meiden die dronken uit een Arriva-bus waren gezet.



Bij het busstation troffen de agenten twaalf beschonken tieners aan van 14 tot 17 jaar oud. Sommigen lagen languit op de grond, zegt de politie. Een van hen was dermate ver heen, dat ze moest worden gecontroleerd door ambulancepersoneel.



De tieners waren op weg naar een feest in Den Bosch. Volgens de politie hadden ze stevig ingedronken. Bij Waalwijk was het geduld van de buschauffeur op; hij zette de meiden daar af bij het busstation.



In de bus lag braaksel en de groep wordt aangemeld bij Bureau Halt. "Mogelijk dat zij bij vervoersbedrijf Arriva een aantal uren de bussen kunnen gaan schoonmaken. Een goede les voor de meiden!", aldus de politie op Facebook, die het bericht afsluit met #alcoholmaaktmeerkapotdanjeliefis.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: