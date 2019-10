Arend met dure roaming dupeert onderzoekers

Een reislustige steppearend heeft Russische wetenschappers een flinke telefoonrekening bezorgd. Na een zomer zonder bereik zond zijn volgzender ineens alle informatie door vanuit het dure Iran.

De wetenschappers hadden de vogel een zender omgedaan om migratiepatronen te onderzoeken. De zender moest vier keer per dag de locatie van het dier doorgeven.

In het afgelegen Kazachstan lukte het echter niet om verbinding te maken, dus ontstond er een achterstand van honderden sms’jes. Die werden keurig verstuurd toen de arend weer bereik had in Iran.



Helaas was de prijs voor een sms in Iran 25 keer hoger dan in Rusland. Het hele budget van het onderzoeksprogramma ging op aan de berichten met gps-gegevens.

“Gelukkig is hij inmiddels doorgevlogen naar Saudi-Arabië”, verzucht een onderzoeker. “Daar is het goedkoper.”

Het team is een crowdfundingcampagne begonnen om zijn prepaidkaart op te waarderen. Zo zijn er al honderden euro’s direct bijgeschreven op de simkaart van de vogel (+7 (923) -190-19-33). Na alle publiciteit besloot ook de provider de rekening te verscheuren en afspraken te maken over een voordeliger tarief.

Reacties

28-10-2019 16:48:46 Mamsie

Ach, het vogeltje was gevlogen hè!

