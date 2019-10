Jager schiet hert neer, maar het dier slaat daarna gruwelijk terug

Een ervaren jager schoot in een bos in de Amerikaanse staat Arkansas een hert dood. Althans, dat dacht hij. Toen hij even later bij het roerloze dier ging kijken, bleek het nog in leven. De jager werd meerdere malen gespietst met het gewei en overleed dezelfde dag.



Samen met zijn neef was de 66-jarige man uit Yelville in de bossen aan het jagen. Toen hij het hert neerschoot maakten zijn neef en hij al plannen om de organen van het dier te verwijderen, maar dat bleek voorbarig, zo meldt CNN.



Zijn neef trof hem even later aan op de grond, zijn lichaam bezaaid met wonden van de aanval. Het gewei van het hert had zijn lichaam meerdere malen doorboord. Op dat moment was de jager nog alert en kon hij zelfs even bellen met zijn vrouw. Dat waren echter zijn laatste stuiptrekkingen. Hij overleed nog voordat hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht.



Het is overigens niet zeker dat de man is overleden aan zijn verwondingen. Mogelijk is hij gestorven aan een hartaanval. Dat kan echter niet worden uitgezocht, want er vindt geen autopsie plaats.



Verwondingen veroorzaakt door gewonde herten zijn niet ongebruikelijk, zegt een woordvoerder van een lokale natuurorganisatie. Normaal gesproken sprinten gewonde herten weg als jagers dichtbij komen, waarbij jagers gewond kunnen raken.

Reacties

28-10-2019 14:22:04 venzje

Risico van het vak.

Ik geef het hert groot gelijk.

28-10-2019 14:27:32 Emmo

En wat gebeurt er nu met dat hert?



In Nederland zijn er hondeneigenaren die zogenoemde "zweethonden" hebben. Die beesten zijn gespecialiseerd in het opsporen van aangereden wild dat vaak gewond is maar nog wel even door kan op de adrenaline. Het wild wordt dan door een professionele jager alsnog afgeschoten om onnodig lijden de besparen.

Een nichtje van me die veel met honden doet heeft zo'n hond gehad.

