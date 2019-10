Transgender vrouw verliest rechtszaak tegen weigeraars zak-waxen

Een transgender vrouw genaamd Jessica Yaniv heeft een rechtszaak verloren nadat ze probeerde schoonheidsspecialisten aan te klagen omdat ze weigerden haar scrotum te waxen.Yaniv, die zich identificeert als een vrouw, maar nog steeds mannelijke geslachtsorganen heeft, verloor haar discriminatiezaak bij een Canadees gerechtshof en nu claimt een Brits tribunaal voor mensenrechten dat ze heeft geprobeerd de antidiscriminatiewetgeving te manipuleren om minderheden te straffen. Ze heeft de LGBT-rechten vijandig geacht.De controverse begon nadat Yaniv een aantal Facebook-berichten stuurde naar verschillende thuis gebaseerde schoonheidsspecialisten in de omgeving van Vancouver, met het verzoek om een ​​Braziliaanse wax op haar geslachtsdelen uit te voeren.Nadat enkele schoonheidsspecialisten weigerden - met het argument dat ze niet moesten worden gedwongen om mannelijke geslachtsdelen aan te raken als ze dat niet willen, of op religieuze gronden - diende Yaniv vervolgens een aantal klachten tegen hen in, op zoek naar een verontschuldiging, $ 3.000 en een verklaring van het tribunaal dat de weigering van waxen op basis van transfobie verbiedt.Een van dergelijke schoonheidsspecialisten werd gedwongen faillissement te verklaren als gevolg van de juridische kosten. Het oordeel van de rechtbank luidde echter dat: "Mensenrechtenwetgeving niet vereist dat een dienstverlener een soort geslachtsdelen waxt waarvoor ze niet zijn opgeleid en die niet hebben ingestemd met waxen."Per interview in The Daily Telegraph schreef tribunaal lid Devyn Cousineau: "Ik vind dat het overheersende motief van mevrouw Yaniv bij het indienen van haar waxende klachten niet is om vermeende discriminatie te voorkomen of te verhelpen, maar om kleine bedrijven aan te pakken voor persoonlijke financiële voordelen."(Excuses voor de beroerde vertaling)