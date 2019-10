Oliebollen in oktober: een oude Drentse traditie

Wie aan de maand oktober denkt, denkt aan pompoenen en Halloween. De gedachten van bakker Henk Slagter uit Coevorden liggen heel ergens anders, namelijk bij oliebollen.

"Wil je op Oudjaarsdag de perfecte oliebol hebben, dan moet je vroeg beginnen", zegt bakker Henk Slagter. Oliebollen bakken zit Slagter in het bloed. "Bij ons thuis hadden we een boerderij. Als vaders de aardappelen uit de grond had, ging moeders oliebollen bakken."



Eind september of begin oktober oliebollen eten klinkt misschien raar in de oren, maar het is een oude Drentse traditie. "Als de aardappelen geoogst zijn, dan is het feest", legt boer Jan Reinier de Jong uit Odoorn uit. De Jong zegt dat oliebollen werden gegeten als beloning voor het harde werken.



Voor Henk Slagter is deze traditie een geschenk uit de hemel. Oliebollen bakken is niet alleen zijn werk, maar ook Slagters grote hobby. "Dat is liefde voor de oliebol, ik vind het prachtig."

Reacties

27-10-2019 13:42:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.235

OTindex: 73.653

Het is maar goed dat het hier geen traditie is, veeeeel te lekker!

27-10-2019 13:51:16 Khitchakut

@Mamsie : Vind je? Die vette ballen? Beuh, nooit liefhebber van geweest..

27-10-2019 14:12:02 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.467

OTindex: 22.097

@Khitchakut : Een goed gebakken oliebol is niet vet. Maar een goede oliebol bakken is wel een kunst. Lukt mij ook niet altijd

27-10-2019 14:39:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.235

OTindex: 73.653



Wat écht erg is, dat zijn de appelbeignets. Maar lekker..... je eet je vingers erbij op! @Emmo : Die van Papsie zijn ook altijd heerlijk. En ook niet vet, nou ja, een beetje olie trekt er altijd wel in.Wat écht erg is, dat zijn de appelbeignets. Maar lekker..... je eet je vingers erbij op!

27-10-2019 14:44:47 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.467

OTindex: 22.097

@Mamsie : Ik maak ook wel vlinders. Alleen heb je daar een speciaal ijzer voor nodig. Ik heb de mijne van mijn moeder geërfd. Ben er nog nergens anders een tegengekomen. Doodsimpel, al moet je er wel wat handigheid in hebben. De schaal is altijd in no time leeg.

27-10-2019 15:00:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.235

OTindex: 73.653

@Emmo : Dus die vlinders van jou, die vliegen de schaal uit?

27-10-2019 16:29:58 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.096

OTindex: 1.367

Hier staat de oliebollenkraam ook al hoor. Heel gewoon.

27-10-2019 16:37:19 stora

Stamgast



WMRindex: 16.851

OTindex: 2.199

Hier nog niet.Zal wel binnenkort komen.

Bij de ene die bij een snackbar hoort daar staat op oudejaarsmiddag en avond echt een hele lange rij met mensen die oliebollen willen.

echt een gouwe zaak.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: