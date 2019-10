Uitgestorven paddenstoel is blijvertje in Drenthe

Het gesteeld veenknoopje is een blijvertje in Drenthe. Deze zeldzame paddenstoel stond in 2008 nog op de Rode Lijst Paddenstoelen als verdwenen. De afgelopen jaren is de soort op een paar plekken in Drenthe waargenomen. Op het Dwingelderveld staan op dit moment zelfs zo’n vijfhonderd tot duizend gesteelde veenknoopjes.“Het is mooi dat een soort, waarvan we dachten dat hij was uitgestorven, er nu weer is,” zegt Joop Verburg van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe. De paddenstoel is vijf tot tien millimeter groot en heeft een geelbruin steeltje met een zwart hoedje. “Op het Dwingelderveld vind je de paddenstoel op open veld tussen jonge heide. De soort valt op omdat het geregend heeft. Daardoor gaat het zwarte hoedje glimmen.”Het gesteeld veenknoopje is waargenomen in natuurontwikkelingsgebieden. Dit zijn plekken waar nieuwe natuur wordt gecreëerd en de kwaliteit van de bestaande natuur wordt verhoogd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de vervuilde bovenlaag van de grond af te graven. “Het is mooi om te zien dat in deze gebieden allerlei soorten de kans krijgen om te groeien,” zegt Verburg.Het zal Verburg niks verbazen als de soort op meerdere plekken in Drenthe te vinden is. “Omdat deze paddenstoel zo klein is, is hij moeilijk te zien. Je moet er echt goed naar zoeken. Het is in ieder geval de moeite waard om in andere gebieden te gaan kijken.”Het gesteeld veenknoopje is volgens Verburg dus minder zeldzaam dan werd gedacht, maar dat zorgt er niet voor dat Verburg er niet blij mee is. “Het blijft leuk dat de soort het goed doet. Het is een mooi klein ding.”