Bloedprik-dieven slaan vaker toe, politie deelt signalement

UTRECHT - Bij de politie zijn drie gevallen bekend van de babbeltruc waarbij de daders bloed afnemen bij de slachtoffers. In wisselende samenstelling doen twee personen zich voor als medewerker van een ziekenhuis, als apotheker of als arts. Ze krijgen het slachtoffer zo ver om bloed af te geven, waarbij de andere dader het huis doorzoekt op zoek naar geld en bankpassen.



Van twee van de daders is een signalement bekend. Het gaat volgens de politie om twee vrouwen van begin twintig. Ze hebben een lichtgetint uiterlijk en spreken accentloos Nederlands. Ze hebben halflang donker haar en zijn tussen 1,60 en 1,65 meter lang. Er zijn meer daders in de zaak: bij een van de gevallen was ook een man betrokken.



De dieven sloegen twee keer toe in Overvecht en een keer in Kanaleneiland. Bij een van de slachtoffers werden zelfs een kluis en een rollator gestolen. De rollator is inmiddels gevonden.



Diagnostisch kenniscentrum Saltro voert bloedonderzoeken uit en komt daarvoor ook geregeld thuis bij patiƫnten. Het bedrijf waarschuwt voor mensen die zich voordoen als verpleegkundigen.



"Onze medewerkers zijn te herkennen aan de blauw-witte jas met Saltro logo en dragen altijd een naambadge met medewerkersnummer", schrijft het bedrijf. "De huisbezoeken worden op maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur uitgevoerd. Wij prikken niet 's avonds en in het weekend. In geval van twijfel kunnen mensen contact opnemen met ons Zorginformatiecentrum via telefoonnummer 030-2361136."



OUDERENBOND

Ouderenbond ANBO reageert geschokt op het verhaal. "We hebben al veel babbeltrucs gehoord, maar dit is echt verschrikkelijk. Dat er dan ook echt bloed geprikt wordt is gewoon onvoorstelbaar. Het is ook gewoon gevaarlijk."



De ouderenbond geeft voorlichtingen over babbeltrucs en ziet dat slachtoffers zich vaak schamen om aangifte te doen. De voorlichtingen richten zich op preventie. "We zien dat ouderen heel goed van vertrouwen zijn, dat is natuurlijk een mooie eigenschap. Maar in deze maatschappij kan dat niet meer."



Tijdens de voorlichtingen wordt eerst gekeken naar het hang- en sluitwerk van woningen. "Want allereerst moet je je huis veilig maken." Daarnaast raadt de bond aan om altijd identificatie te vragen bij mensen die aan de deur komen en de deur niet helemaal te openen maar op de kierstandhouder te doen.



De politie riep gisteren op om alert te zijn en niet in te gaan op verzoeken van mensen die aan de deur komen om bloed te prikken. Ook is de politie nog altijd op zoek naar getuigen of mensen die meer van de zaak weten.



Reacties

26-10-2019 22:37:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.227

OTindex: 73.642

Stelletje bloedzuigers.....

27-10-2019 00:13:29 Khitchakut

Licht getint en accentloos, dat klinkt verdacht veel naar Marokkanen, neem me niet kwalijk.. Vooral Marokkanen spreken welhaast perfect, accentloos Nederlands, serieus.



Voor de duidelijkheid, er zijn ook vele Nederlanders die zich niet te laag zouden achten deze 'truc' bij ouderen uit te halen.. Ik sneer niet naar Marokkanen, ik constateer slechts..



.



Laatste edit 27-10-2019 00:15

27-10-2019 00:25:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.227

OTindex: 73.642

In mijn werkzame leven kwam het weleens voor dat bij bejaarde patiënten een of beide oren uitgespoten moesten worden.

Dat werd dan een bezoekje aan het bejaardentehuis waar de betrokkene woonde, ik vond het leuk om te doen.



Maar altijd vroeg ik er een personeelslid bij aanwezig te zijn.

Dit om te voorkomen dat de patiënt zich later ging afvragen wie dat vreemde mens was en wat die kwam doen. En of dat wel helemaal in de haak was.



Eén mevrouw had kennelijk erg gevoelige oren en hoewel ik altijd voorzichtig te werk ging met die oorspuit, piepte ze toch.

Auw, je zit tegen mijn hoornvlies!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: