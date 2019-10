26-10-2019 16:10:57

Quote: Dader en slachtoffer zijn bekenden van elkaar.Nou, als ik dat bespreek met mijn Maffia vrienden valt het petje van mijn kop van verbazing. Wat een amateur is die man. Ja, als je een overval pleegt, wil je natuurlijk niet herkend worden. Waar heb je nou maskers en bivakmutsen voor? En het is al helemaal stom als je ongemaskerd iemand gaat overvallen die je kent. Dubbel dom. Nou die fout zal ik zelf nooit maken. Als ik een overval pleeg, zet ik eerst mijn witte petje af, dan herkent de helft van de mensen mij al niet meer. En dan verwissel ik mijn witte pausjurk voor een zwarte priesterjurk. Nog even een donkere bril op een nep-snor onder mijn neus en vooral niet vergeten om mijn machinegeweer te laden. Nou, als je dat doet kom je er altijd weer mee weg, dan kan ik jullie uit ervaring vertellen. (Of had ik dat als Pauszijnde beter niet kunnen vertellen?) Nou ja, jullie houden het wel voor je natuurlijk toch? Denk aan de omerta (zwijgplicht).