Utrechtse agent betrapt man met flink pakket drugs in zijn broek

UTRECHT - Het begin van de nachtdienst van politieman Dennis in Utrecht was een bijzondere. Zijn collega's van cameratoezicht tipten hem dat op de Ganzenmarkt een man stond die vermoedelijk wel eens een groot blok drugs in zijn broek zou kunnen hebben.



Ter plaatse zag de agent plastic folie uit de broeksband van de man steken. Toen die daarnaar gevraagd werd, deed de man eerst nog alsof hij van niets wist. "Wij wezen naar de folie en ja, toen was hij af", zegt Dennis. Het pakketje zat in de rand van zijn broek. De man snapte dat ontkennen geen zin had en "haalde het pakketje vervolgens netjes voor ons uit zijn broek. Scherp gezien door de collega's van cameratoezicht".



De agent trof een flink blok (vermoedelijke) hasj aan. Om hoeveel drugs het gaat, is nog niet duidelijk. Dat wordt later vandaag nog gewogen en getest. De man is aangehouden voor het bezit van drugs. Er is niet gezien dat de man zelf drugs aan het verkopen was.

