Winkeldief ziet glazen schuifdeur over het hoofd en maakt flinke klap

AMERSFOORT - Een winkeldief in de Plus-supermarkt in Amersfoort is van een koude kermis thuisgekomen. Tijdens zijn vluchtpoging zag hij een glazen duifscheur over het hoofd.



De man probeerde zonder te betalen wat spullen mee te nemen uit de supermarkt aan de Arnhemseweg. Hij rende zo snel richting de uitgang dat de schuifdeur niet op tijd open ging. De dief klapte hard op de ruit, die daardoor flink gebarsten is.



Met de klap kwam ook direct een einde aan de vluchtpoging. Volgens de bedrijfsleider van de Plus was de man nogal dizzy en kon hij dus makkelijk worden overgedragen aan de politie.



Volgens de bedrijfsleider veroorzaakte het incident weinig paniek in de supermarkt. De winkel kan vandaag gewoon open blijven.

Reacties

26-10-2019 13:19:35 stora

Stamgast



Quote:

glazen duifscheur

Een orginele duifscheur.

Ik denk dat de schrijver hiervan vaak meedoet met spelletjes op wmr.



26-10-2019 13:28:04 Ronin

Actief lid

Qua buit heeft hij niet de mega klapper gemaakt die hij waasrchijnlijk voor ogen had.

26-10-2019 13:43:14 Mamsie

Oudgediende



Zelf ben ik ook wel eens tegen een glazen deur opgeklapt. In een Franse supermarché.

Dat werd een bloederig drama en de mensen wilden me al naar een Franse dokter brengen om mijn openliggende wenkbrauw te laten hechten.

Maar dat wilde ikzelf niet, we zijn naar onze caravan teruggegaan en daar heeft Papsie met hechtstrips de boel weer keurig bij elkaar geveegd.



26-10-2019 13:58:21 Grouse

Erelid



@Mamsie : Je kon best zeggen dat Papsie het gedaan had. Dat was ook zo. De pleister dan hè?

26-10-2019 14:04:43 Mamsie

Oudgediende



26-10-2019 14:11:14 Sjaak

Moderator



@Mamsie : Papsie had gewoon kunnen zeggen: Moet ze maar luisteren. Lekker choqueren.

26-10-2019 14:53:14 Emmo

Oudgediende



@Mamsie : Toen ik stage liep in Zwolle deden ze wenkbrauwen met secondenlijm.

26-10-2019 15:04:05 Emmo

Oudgediende



@stora : Ze hadden er een speciaal flesje voor. Maar toen ik de declaratie bekeek herkende ik acetaat variant die we aan boord kennen als "Locktite".

26-10-2019 15:30:50 Mamsie

Oudgediende



@Emmo :

: Toen ik stage liep in Zwolle deden ze wenkbrauwen met secondenlijm. Quote @Mamsie : Toen ik stage liep in Zwolle deden ze wenkbrauwen met secondenlijm.



Dat had ik niet bij me.

Dus ik was al blij met die steristrips.

