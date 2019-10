Politie haalt kinderen uit huis met 244 verwaarloosde dieren en een dode cavia

Drie kinderen zijn in het Amerikaanse Edgewater door de politie uit hun huis gehaald na een melding van de vader van de kinderen. De meisjes van 8, 9 en 10 jaar woonden tussen maar liefst 245 zwaar verwaarloosde dieren. Het ging om onder meer honden, katten, ratten, muizen en een dode cavia.



De politie kwam in actie na een melding van de vader. De moeder stond niet toe dat de vader de kinderen uit huis haalde nadat hij een punt had gezet achter de relatie. Agenten die een kijkje wilden nemen in het huis roken op de parkeerplaats al een ‘zeer onaangename lucht’.



Dode cavia

Eenmaal binnen werd duidelijk dat de noodzakelijke zorg voor de kinderen en de dieren ontbrak. Door het hele huis lagen rottend voedsel, uitwerpselen en urine van de dieren. Een dode cavia lag nog in een kooi. De politie heeft de kinderen daarom uit huis gehaald en bij een familielid ondergebracht. De dieren zijn naar een asiel gegaan.



De politie in Edgewater roept mensen op te doneren aan het dierenasiel en aan de meisjes. Ze hebben vooral kleding, speelgoed en geld nodig.





Reacties

26-10-2019 08:41:22 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.184

OTindex: 3.090

Quote:

De moeder stond niet toe dat de vader de kinderen uit huis haalde Quote:

De politie heeft de kinderen daarom uit huis gehaald en bij een familielid ondergebracht.

Even het artikel opgezocht en daar wordt het me veel duidelijker

klik hier



Er waren 3 volwassenen waaronder de man Greg die de aangifte deed, ze zijn alle drie opgepakt, vandaar dat hij de kinderen niet kreeg. Beetje te ver afgebroken bericht want ik kreeg er allerlei vragen bij.

Filmpje van de inrichting Even het artikel opgezocht en daar wordt het me veel duidelijkerEr waren 3 volwassenen waaronder de man Greg die de aangifte deed, ze zijn alle drie opgepakt, vandaar dat hij de kinderen niet kreeg. Beetje te ver afgebroken bericht want ik kreeg er allerlei vragen bij.

26-10-2019 08:58:01 Khitchakut

Maar inderdaad, het Huishouden van Jan Steen is er niets bij.



Kinderen zullen wel permanent uit huis geplaatst worden, is misschien maar beter ook. @omabep : Heb 't filmpje niet gekeken, ik kijk niet graag zulke verdrietige dierendingenMaar inderdaad, het Huishouden van Jan Steen is er niets bij.Kinderen zullen wel permanent uit huis geplaatst worden, is misschien maar beter ook.

26-10-2019 13:45:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.224

OTindex: 73.637



En dan verder opgroeien in een normaal functionerende omgeving. @Khitchakut : Nou, dat lijkt me zéker beter.En dan verder opgroeien in een normaal functionerende omgeving.

