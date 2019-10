Juf van basisschool op non-actief na klachten over lijfstraffen

Een leerkracht van groep 3 van basisschool De Voorzaan in Zaandam is op non-actief gesteld na klachten van tien bezorgde ouders over lijfstraffen in de klas. Volgens de ouders worden kinderen gekleineerd en geslagen met een stok. Ook zouden ze soms hun lunch van de grond moeten opeten.



De docente werkt al jarenlang op de basisschool en heeft les gegeven aan verschillende groepen. "We zijn echt geschrokken van deze klachten", zegt Brigit Schumacher van onderwijsorganisatie Zaan Primair tegen NH Nieuws. "We hebben direct besloten om een extern onderzoeksbureau in te huren om te onderzoeken of dit inderdaad waar is."



Volgens de school is inmiddels met alle betrokkenen gesproken. In een bericht op de website staat dat de uitkomsten van het onderzoek circa half november naar buiten worden gebracht. Dan maakt de school ook verdere voornemens bekend "om de rust en veiligheid weer te garanderen".



Volgens NH Nieuws veroorzaakt de kwestie een tweedeling op het schoolplein omdat er niet alleen klachten zijn, maar ook veel voorstanders van de juf. Onlangs escaleerde dat dusdanig dat enkele ouders met elkaar op de vuist gingen.

Reacties

24-10-2019 16:38

Erelid



WMRindex: 1.286

OTindex: 221

Als dit waar zou zijn, dan hoort ze ontslagen te worden. Maar eigenlijk twijfel ik er aan. Met stokken geslagen? In deze tijd? Met mondige kinderen, ouders die om het minste of geringste op het schoolplein staan? Om het nog maar niet te hebben over dat het wettelijk verboden is om kinderen te slaan..

24-10-2019 16:41

Erelid



WMRindex: 1.084

OTindex: 1.308

Een school met een hoge slaagkans

24-10-2019 17:28

Oudgediende



WMRindex: 5.859

OTindex: 10

Dit lijkt me een zwaar overdreven klacht. En kleineren.... Dit is groep 3!

Dit lijken me klachten van pamperende ouders.

