Dit bedrijf verkoopt mini-jacuzzis voor testikels

Heren, het is eindelijk zover!Na de uitvinding van het wiel, de landing op de maan en de creatie van computers, heeft de mensheid een nieuwe mijlpaal bereikt: een mini-jacuzzi voor testikels…Driewerf hoera voor ieder manspersoon die na een lange dag werken even zijn zakje wil laten ontspannen. Haal gewoon een ‘Testicuzzi’ in huis en geniet van een heerlijk relaxerend moment.En wie denkt dat we hier maar wat uit onze nek aan het l*llen zijn: op testicuzzi.com kan je daadwerkelijk zo’n ding bestellen. Ze worden wel pas ten vroegste vanaf 10 december geleverd, maar da’s dus ideaal om tegen Kerstmis je (kerst)ballen heerlijk te laten borrelen. We geven het maar mee…