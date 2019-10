Inwoner Den Bosch schrikt zich rot van wurgslang in zijn berging

DEN BOSCH - Een inwoner van het centrum van Den Bosch schrok zich zondagmorgen rot toen hij zijn berging in liep. Daar kwam hij namelijk een kleine wurgslang tegen. Dat vertelt een wijkagent, die poolshoogte kwam nemen, op social media.



Het reptiel, een rattenslang, bleek een huisdier van de buurman te zijn dat er stilletjes vandoor was gegaan. Inmiddels is het roofdiertje weer terug in zijn terrarium.



Rattenslangen worden vaker als huisdier gehouden en zijn ongevaarlijk voor mensen. De beesten kunnen mogelijk wel bijten wanneer ze zich bedreigd voelen. Buiten dat dit zeer doet, heeft het verder geen ernstige gevolgen. De slangen, die maximaal anderhalve meter lang worden, staan erom bekend graag te willen ontsnappen. Dierenwinkels raden daarom aan om het terrarium goed af te sluiten.

24-10-2019 10:17:38 venzje

Quote:

Dierenwinkels raden daarom aan om het terrarium goed af te sluiten. Want daar denkt de gewone klant natuurlijk niet aan. Want daar denkt de gewone klant natuurlijk niet aan.

24-10-2019 10:23:34 Khitchakut

Hoezo patroniseerend?

24-10-2019 10:23:38 botte bijl

de gewone klant kan niet overal aan denken

24-10-2019 10:40:35 venzje

Edit: O sorry, je bedoelt natuurlijk 'neerbuigend'.



Laatste edit 24-10-2019 10:41 @Khitchakut : De watte?Edit: O sorry, je bedoelt natuurlijk 'neerbuigend'.

24-10-2019 10:50:04 Khitchakut

@venzje : Had ik het verkeerd gespeld wellicht? Ik was er een beetje benauwd voor

24-10-2019 11:02:03 venzje

Gelukkig is het Nederlands ruim in zijn mogelijkheden om zelf woorden te vormen, dus ik zou het niet fout durven noemen (op die dubbele e na dan ). Maar zoals jij het bedoelt, is het gewoon een Engels woord dat je een Nederlandse draai hebt gegeven: een vet anglicisme. Daardoor was ik even op het verkeerde been gezet.

.



Laatste edit 24-10-2019 11:02 @Khitchakut : Nog simpeler: het is volgens mij niet eens een bestaand Nederlands woord.Gelukkig is het Nederlands ruim in zijn mogelijkheden om zelf woorden te vormen, dus ik zou het niet fout durven noemen (op die dubbele e na dan). Maar zoals jij het bedoelt, is het gewoon een Engels woord dat je een Nederlandse draai hebt gegeven: een vet anglicisme. Daardoor was ik even op het verkeerde been gezet.

24-10-2019 11:19:13 Khitchakut





Bijvoorbeeld in een brief van Menno ter Braak aan Herman Robbers, geschreven te Den Haag, februari 1937:



Zeer geachte heer Robbers



De ironie van het lot wil, dat ik precies wel op het schrift, door mej. Noë meegebracht, ben afgegaan. Alleen citeerde ik uit het hoofd, zoodat ik blijkbaar Uw meening te beknopt weergaf. Daarvan heb ik in het Vad. van heden notie genomen. Aan de essentie van de zaak verandert het m.i. niets. Zooals U in Uw geheele lezing niets anders hebt gedaan, dan op grond van (goedbedoelde) misverstanden kwaad spreken, zoo hebt U aan het publiek van O.K.K. een absoluut onjuiste voorstelling gegeven van wat ik met ‘seniliteit’ bedoelde. En dat, terwijl U kunt weten, dat U daarmee de allergoedkoopste lachers van Nederland op uw hand krijgt!



Nu ik U toch schrijf, wil ik U niet verzwijgen, dat ik Uw lezing een bedroevend staaltje van (alweer: goedbedoelde) bekrompenheid vind. Door U zijn de ‘jongelui’ (ze loopen n.l. al naar de veertig!) altijd nog de jongelui die men patroniseerend op den schouder klopt. Van hun theorieën hebt U niet het geringste besef, en daarom houdt U het maar met de goedkoope tegenstelling gevoel:verstand, die nergens voor deugt, behalve voor de galerij; overal ontdekt u schelders, waar van principieele tegenstelling sprake is.



Enfin, ik bedoelde met Uw ‘achtbaarheid’ te zeggen, dat U bij al deze jammerlijke afgeslotenheid van alles wat niet binnen het kader van den familieroman valt, volkomen te goeder trouw is. Dat maakt voor mij veel, zoo niet alles goed.



m.v.gr. en hoogachting,



Menno ter Braak







Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum



Dus ik schrijf gewoon als een ouwe lul @venzje : Het woord bestaat, maar wordt inderdaad al vele jaren niet meer gebruikt. In oudere teksten kom je het evenwel nog met enige regelmaat tegen.Bijvoorbeeld in een brief van Menno ter Braak aan Herman Robbers, geschreven te Den Haag, februari 1937:Dus ik schrijf gewoon als een ouwe lul

24-10-2019 11:33:49 venzje

@Khitchakut :

Ik sta gecorrigeerd!



(Wat overigens niet per se wil zeggen dat het niet een anglicisme is, want die bestaan al veel langer.)



Laatste edit 24-10-2019 11:35 Ik sta gecorrigeerd!(Wat overigens niet per se wil zeggen dat heteen anglicisme is, want die bestaan al veel langer.)

24-10-2019 11:39:06 Khitchakut





Hoe vaak komt het voor dat ik een woordenstrijd (nou ja) over de Nederlandse taal win van jou? Dat is zover ik weet voor het eerst in mijn geschiedenis op WMR.. Ik word er helemaal emotioneel van... .. .. @venzje : Hé! Laat me nou gewoon even genieten man!Hoe vaak komt het voor dat ik een woordenstrijd (nou ja) over de Nederlandse taal win van jou? Dat is zover ik weet voor het eerst in mijn geschiedenis op WMR.. Ik word er helemaal emotioneel van.......

