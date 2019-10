Britse krant prijst Arnhem voor ontspannen sfeer én Arnhemse meisjes

ARNHEM - 'Toeristen hebben de straten van Amsterdam overgenomen, maar in Arnhem heb je de straten helemaal voor jezelf.' Dat is hoe de Britse kwaliteitskrant The Guardian de Gelderse hoofdstad aanprijst in een lijst van 'tien beste Europese stedentrips deze herfst'. En er is natuurlijk méér, schrijft de krant.

Een stad van mode, design en cultuur. Maar ook: een stad met een ontspannen sfeer, midden in het groen, of in deze herfsttijd, rood en oranje. The Guardian prijst verschillende Arnhemse eetgelegenheden en restaurants, maar heeft ook oog voor het nieuwe station, dat een 'grootse statement' is voor reizigers. Uiteraard komt ook het oorlogsverleden van de stad aan bod. Ook de Veluwe en park Sonsbeek passeren de revue.



Arnhem staat in de lijst van de Britse krant naast Rotterdam en andere Europese steden als Antwerpen, Gent, Biarritz en Lausanne. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk geen Arnhemse meisjes.

23-10-2019 19:11:38 Kooldioxide

Ik heb het even opgezocht in de Guardian en ze prijzen Arnhemse meisjes als in de koekjes, dus niet de jongedames van Arnhem.



23-10-2019 19:31:03 Grouse

Ik ken wel een paar Arnhemse meisjes en die zijn ook interessant hoor

23-10-2019 19:37:29 Sjaak

Ik heb in Arnhem mijn vrouw ontmoet. Ze was wel geen echte Arnhemse, maar wel een fijne meid.

23-10-2019 19:49:56 Mamsie

alleen voor bij de thee. @Kooldioxide : Wim Sonneveld zong het al: in Arnhem zijn de meisjesalleen voor bij de thee.

23-10-2019 21:27:56 Beereekhoorn

enne ik ben niet dat koekje



Maar ook mijn vriendinnen in Arnhem zijn heel gezellig Inmiddels ben ik een Arnhems meisjeenne ik ben niet dat koekjeMaar ook mijn vriendinnen in Arnhem zijn heel gezellig

23-10-2019 22:44:13 HoLaHu

Arnhemse meisjes, de koekjes dan, die bakte mijn vader vroeger altijd. Heerlijk!

Maar wel bewerkelijk, want hij gebruikte geen kant en klaar bladerdeeg.

