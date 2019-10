23-10-2019 16:32:13

Hallo beste mensen, dat geld is natuurlijk van mij. Ja dat zat zo, ik was incognito in Wageningen voor een herderlijk bezoekje aan de plaatselijke rooms-katholieke kerk. Ik wou even wat pinnen en net toen ik bezig was, begonnen de klokken te luiden omdat de kerkdienst ging beginnen. In de haast heb ik toen een deel van het geld in de pinautomaat moeten achterlaten. Ach, jullie geloven een oude en eerbiedwaardige kerkvorst toch wel op zijn woord? Maak het geld maar snel over naar De Paus, Sint Pietersplein 1, Vaticaanstad.